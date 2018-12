Gewinner gezogen

Der WVB Biblis trifft sich zur zweiten Verlosung bei Farben Kissen. © str

Biblis.Die große Weihnachtsverlosung des Wirtschafts- und Verkehrsvereins (WVB) Biblis geht weiter. In teilnehmenden Geschäften werden den an Kunden bei jedem Einkauf Loskarten ausgegeben. Sie können gleich vor Ort das kleine Rubbelfeld freilegen und sich mit Glück auf einen Sofortgewinn freuen oder die Karten mit ihren Daten versehen.

Als Glücksfeen griffen die Gurkenhoheiten Paula I. und Larissa im Fachmarkt Kissel Farben 15 Mal in die Losbox mit rund 2000 Karten. Alle nicht gezogenen Karten bleiben bis zur letzten Ziehung am Freitag, 28. Dezember, um 17 Uhr bei Optik Grätz in der Trommel. Neue Karten kommen bis dahin noch hinzu.

Einen Einkaufsgutschein über 20 Euro erhalten Dieter Neeb und Ursula Rapp aus Groß-Rohrheim, Anne Schick aus Lampertheim und aus Biblis Ruth Räsener, Johann Reis, Familie Zimmermann, Liselotte Morweiser, Erwin Schulz, Bernd Einbrodt und Elenore Rückert.

50 Euro in Form eines Gutscheins gehen an Manfred Kissel, M. Rossius sowie Katharina Müller, alle aus Biblis, und Andrea Donnerstag aus Groß-Rohrheim. 100 Euro kann Franz Stehlik aus Biblis ausgeben. Die Gewinne können in der Buchhandlung Lesezeit in Biblis abgeholt werden. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018