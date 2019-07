Godzilla wieder da

Biblis.Am zweiten Juliwochenende, vom 12. bis 14. Juli, gibt es mit „Godzilla 2 – King of the Monsters“ nur einen Streifen in der Bibliser Filminsel zu sehen. Kultur- als auch Kinderfilmreihe machen noch Sommerpause.

Fünf Jahre nach dem ersten Auftauchen von Godzilla und den „Muto“ getauften Titanen lebt die Welt in ständiger Angst vor weiteren Urzeit-Monstern. Die Wissenschaftsorganisation Monarch, die sich bislang autark um sämtliche Vorkommnisse rund um die Titanen kümmerte, wird von der Regierung vor die Wahl gestellt. Entweder sie begibt sich unter staatliche Aufsicht. Oder Godzilla und alle weiteren bekannten Titanen werden getötet, um weitere Katastrophen zu vermeiden. Nun gibt es ein Bio-Sonar-System, mit dessen Hilfe mit den Urzeit-Riesen kommuniziert werden kann.

Das Gerät fällt schließlich in die Hände eines Öko-Terroristen. Als dann noch Godzillas Erzfeind, der dreiköpfige Drache King Ghidorah aus seinem Schlaf erwacht, bricht die Hölle los. Godzilla wird in 3D von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. Juli, jeweils um 20 Uhr, gezeigt. cid

