Gottesdienst am Josefstag

Biblis.Die KAB Biblis lädt am Donnerstag, 19. März, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Bartholomäus in Biblis zum traditionellen Gottesdienst zu Ehren des Schutzheiligen der KAB ein. Der Gottesdienst zum Josefstag wird zelebriert von Pfarrer Reichert, die Gestaltung übernimmt die KAB. Als Schutzpatron der Arbeiter hat der gelernte Zimmermann Josef für die KAB eine besondere Tradition und Bedeutung. Im Anschluss an den Gottesdienst findet im benachbarten Gemeindezentrum ein gemütliches Beisammensein statt. Es gibt Kochkäse mit Musik und Schmalzbrot, dazu das bekannte Josefsbier aus der Brauerei in Olsberg im Hochsauerland. Bei der Josefsgesellschaft handelt es sich um einen Integrationsbetrieb, der behinderten Menschen einen Arbeitsplatz bietet. Respekt, Solidarität und die Liebe zu Menschen sind die Grundsätze dieser Gemeinschaft. red

