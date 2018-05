Anzeige

Wattenheim.Die Stücke der Katholischen Kirchenmusik Biblis erhielten beim Feldgottesdienst am 1. Mai in Wattenheim eine besondere Untermalung durch das Rauschen der Blätter in den Bäumen. Der örtliche Vogel- und Naturschutzverein lud traditionell zu seiner Maifeier mit Gottesdienst im Grünen ein. Es war kühl und windig, trotzdem fanden sich zahlreiche Gläubige ein, um mit Pfarrer Ludger M. Reichert gemeinsam Gottesdienst zu feiern und danach noch in geselliger Runde beim Verein zu verweilen.

Wie in den vergangenen Jahren fand die Maifeier mit Gottesdienst auf dem Gelände des Vogel- und Naturschutzvereins im Wäldchen von Wattenheim statt. Pfarrer Ludger M. Reichert sprach von der überdachten Veranda aus zu den Gottesdienstbesuchern. Seitlich unter dem Vordach hatten sich die Mitglieder der Katholischen Kirchenmusik eingefunden. Die Besucher folgten dem Gottesdienst geschützt vom gegenüberliegenden Zelt aus.

Das Wetter war zwar rauh, doch alle Beteiligten freuten sich, dass sie nur mit Kälte und Wind zu kämpften hatten und nicht, wie so oft in den vergangenen Jahren, mit Regen.