Gottesdienste in St. Bartholomäus

Biblis.Wie die katholische Pfarrgruppe Biblis mitteilt, finden zurzeit alle Gottesdienste in der St.-Bartholomäus-Kirche statt. Alle bestellten Messintentionen werden am ursprünglich gewünschten Tag automatisch in Biblis gelesen (erstmals abgedruckt im Pfarrbrief Februar). Wer dies für künftige Messintentionen ab März nicht wünscht, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon 06245/70 03 melden.

Weiterhin besteht für die gesamte Dauer des Gottesdienstes die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Diese Pflicht wurde nun erweitert auf das Tragen von medizinischen OP-Masken oder den sogenannten FFP2-Masken. In der Kirche St. Bartholomäus dürfen sich maximal 84 Personen aufhalten. Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist spätestens am Tag vorher abends bis 18 Uhr unter Telefon 0176/72 86 28 78 möglich.

Aktuelle Mitteilungen oder Änderungen sind auf der Homepage www.pfarrgruppe-biblis.de zu finden. Notfalls gibt es auch Aushänge direkt an den Kirchentüren. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 05.02.2021