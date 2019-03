„Green Book“ läuft im Kino

Biblis.„Die Frau des Nobelpreisträgers“ läuft am heutigen Donnerstag, 14. März, um 20 Uhr in der Bibliser Filminsel. Joe Castleman hat es endlich geschafft. Ein Anruf am frühen Morgen beschert ihm die freudige Nachricht, dass er den Literaturnobelpreis erhalten wird. Auf der Reise nach Stockholm will Journalist Nathaniel Bone unbedingt eine Biografie über Castleman schreiben, was er und seine Frau Joan (Glen Close) immer abgelehnt haben. Denn die beiden teilen ein Geheimnis, das Potenzial für einen Riesenskandal hat.

Mahershala Ali und Viggo Mortensen spielen die Hauptrollen in „Green Book Eine besondere Freundschaft“, der gerade den Oscar als bester Film erhielt. In Biblis ist er am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. März, jeweils um 20 Uhr zu sehen.

1962 besteht in der USA noch die Rassentrennung. Der farbige Dr. Don Shirley ist ein begnadeter klassischer Pianist. Seine Tournee führt ihn bis in die amerikanischen Südstaaten. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip, der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten halt. Langsam entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den gegensätzlichen Männern.

Immenhof neu aufgelegt

Der Kinderfilm „Immenhof“ läuft am Samstag und Sonntag, 16. und 17. März, um 15 Uhr. Die Geschichte der beliebten Immenhof-Filme aus den 50er Jahren wird modern erzählt. Die 16-jährige Lou lebt mit ihren Schwestern auf dem Immenhof. Als es den Schwestern droht, den Immenhof zu verlieren, lässt sich Lou auf riskantes Geschäft ein. cid

