Grenzstein erinnert an alte Adelsleute

Nordheim.Ein verwitterter Grenzstein mit Wappen zieht das Interesse vieler Spaziergänger auf sich, die am Rheinufer unterwegs sind. „Der Stein stammt von der pfälzischen Rittersfamilie von Sickingen“, berichtet Günter Mössinger vom Nordheimer Heimat- und Geschichtsverein.

„Zurzeit gehen die Leute wieder bewusst wandern und lernen ihre Umgebung verstärkt zu schätzen“, hat Mössinger festgestellt. Es habe schon verschiedene Anfragen zu dem Sickingerstein gegeben, den die Vereinsmitglieder Kurt Dinges, Otto Krieger und Rüdiger Ried erst im vergangenen Jahr wieder aufgerichtet hatten.

Der Stein stammt aus dem Jahr 1778. Die Zahl ist auch in dem barocken Wappenschild zu sehen, wie die Heimatforscher erläutern. „Das ganze Gewann hier gehörte einst den Rittern“, macht Mössinger deutlich. Das einflussreiche Adelsgeschlecht besaß Ländereien von Landstuhl bei Kaiserslautern bis ins Elsaß hinein. Von 1445 bis 1482 bestieg Reinhard von Sickingen sogar den Bischofsstuhl in Worms.

Im Jahr 1518 spielte sich ein Teil der Fehde zwischen Ritter Franz von Sickingen und Landgraf Philipp von Hessen auf Nordheimer Gemarkung statt. Die Burg Stein konnten den Angreifern aber standhalten: die Gegenwehr war so heftig, dass Ritter Franz bald abzog. „Er hatte Größeres vor, belagerte Darmstadt und nahm es ein“, erzählt Mössinger. Der Streit habe sich um eine Wiese wohl hier in Nordheim entfacht, berichtet der Heimathistoriker. Das ehemalige Wiesengelände sei später über Umwege an Freiherr von Babo in Mannheim und ab 1839 an die hiesige Landwirtsfamilie Christmann gegangen. Noch heute erinnert der Grenzstein an die Vorbesitzer aus dem alten Adelsgeschlecht. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020