Grillen bleibt verboten

Biblis.Die erste Sitzung der Bibliser Gemeindevertretung nach der Sommerpause eröffnete deren Vorsitzende, Rita Schramm. Die warmen Temperaturen schienen die Anwesenden zu beflügeln, denn die neun Tagesordnungspunkte wurden in 25 Minuten abgearbeitet.

Zu Beginn ergriff Bürgermeister Felix Kusicka unter „Mitteilungen und Anfragen“ das Wort und äußerte sich zur aktuellen Sperrung der Nato-Straße. „Wir haben das nicht veranlasst, um Erholungssuchende auszuschließen, sondern in Absprache mit HessenForst aufgrund der zurzeit herrschenden hohen Waldbrandgefahr“, sagte er.

Bürger hatten ungeachtet der Trockenheit dort Lagerfeuer entzündet und sich nach Aufforderung, diese zu löschen, uneinsichtig gezeigt. Überhaupt beklagte er ein hohes Maß an Aggressivität seitens der angesprochenen Personen. Zudem hätten viele dort einfach ihren Müll hinterlassen. Die Sperrung werde seitens der Behörden weiterhin konsequent durchgesetzt.

Mangelnde Umgangsformen prangerte Kusicka bei einem weiteren Fall an. Erst vor wenigen Tagen sei in einer lokalen Facebook-Gruppe ein städtischer Mitarbeiter beschimpft worden. Der Bürgermeister sprach von der „Überschreitung einer Grenze“ und bedankte sich bei den Administratoren für die zügige Löschung. Er machte aber klar, dass sich die Verwaltung hier rechtliche Schritte vorbehalte und in solchen Fällen künftig Strafanzeige wegen Beleidigung stellen werde.

Weniger Einkommensteuer

Der weitere Verlauf der Sitzung erfuhr nicht zuletzt deshalb einen zügigen Fortgang, weil die Freie Liste Biblis ihren Antrag auf Einführung eines beidseitigen absoluten Halteverbots in der Gewerbestraße zurückzog. Einen zentralen Punkt bildete der Haushaltsvollzugsbericht von Januar bis Juni 2018. Der Bürgermeister informierte über ein leicht negativ abweichendes Jahresergebnis. Im Bereich der Einkommensteuer lägen die Einnahmen bis zum zweiten Quartal unter den Erwartungen. Die Prognose für das Haushaltsjahr 2018 gehe bisher von einer Abweichung der Erträge aus der Einkommensteuer von circa 448 000 Euro aus. Kusicka: „Der von uns gewählte Ansatz beruht auf den Orientierungsdaten des Hessischen Finanzministeriums.“ jkl

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.08.2018