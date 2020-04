Große Freude auf die Leser

Biblis.Die Mitarbeiter der katholischen Büchereien freuen sich riesig auf die Leser. In Wattenheim stehen die Türen der KÖB ab sofort wieder sonntags, von 10.30 bis 11.30 Uhr offen sowie dienstags, 18 bis 19 Uhr. Ab Donnerstag, 30. April, ist auch die Ausleihe der KÖB in Biblis wieder möglich – allerdings unter Auflagen.

Die Öffnungszeiten bleiben auch hier unverändert: dienstags von 9.30 bis 11 Uhr und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. Für den ersten Öffnungstag bietet die Bücherei zusätzlich an, zwischen 15 und 17.30 Uhr einen Einzel-Besuchstermin mit den Mitarbeitern zu vereinbaren. Das funktioniert per E-Mail mit dem Wunschtermin an info@buecherei-biblis.de. Eine Bestätigung kommt dann ebenfalls per E-Mail.

Für Besucher gelten ab sofort einige neue Regeln. Die Räume dürfen nur mit Mundschutz betreten werden. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss zu allen Zeiten eingehalten werden. Vor Ort werden die Besucherzahlen in der Bücherei von den Mitarbeitern geregelt. Es muss mit Wartezeiten gerechnet werden, da alle Leser ausreichend Zeit in der Bücherei erhalten sollen. Beim Betreten der Räume haben diese die Möglichkeit, ihre Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit Desinfektionsmittel zu reinigen. Zur Sicherheit werden die zurückgegebenen Medien auf der Oberfläche desinfiziert und erst nach zwei Tagen wieder für die Ausleihe bereitgestellt.

Alle Leser, die nicht persönlich kommen können, können eine E-Mail an die genannte Adresse schicken. „Wir holen dann Bücher und Zeitschriften bei Ihnen ab oder bringen Ihnen neues Lesematerial“, versichern die Bücherei-Mitarbeiter. red

