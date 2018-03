Anzeige

Das Team ist deshalb von Samstagnachmittag bis Sonntagabend im Bürgerzentrum präsent. Am Tag vor dem Basar werden die Sachen angenommen, nach Art und Größe sortiert und bereitgelegt. Und am Ende müssen die Sachen, die übriggeblieben sind, wieder dem entsprechenden Verkäufer zugeordnet werden.

Gleiches gilt für die Einnahmen aus dem Verkauf, die ausgezahlt werden. Die Abrechnung ist zeitaufwendig. „Aber am Ende lohnt es sich für alle Parteien“, freute sich Kissel. Für den Kindergarten ebenso wie für die Verkäufer.

Helfer mit kleinen Vorteilen

Ohne eine große Schar an Helfern sei dies kaum zu schaffen. Die Helfer haben dafür gewisse Vorteile. Sie dürfen mehr Sachen verkaufen und können als Erste einkaufen.

Nach dem Helferverkauf dürfen die Schwangeren in aller Ruhe durch die Reihen bummeln und sich mit Kleidung und größeren Gegenständen ausstatten, ehe das große Publikum in den Saal darf.

Auf den Tischen zu finden waren Textilien für Babys bis hin zu Kindersachen in Größe 176, ebenso eine Auswahl an Umstandskleidung für die Mütter. Hinzu kam eine große Auswahl an Erstlingsausstattung, Kindersitzen, Kinderwagen oder auch Hochstühlen. Ebenso stand ein langer Tisch voll mit Spielsachen und Büchern bereit, der sich schnell leerte. „Die Spielsachen waren in diesem Jahr sehr stark vertreten, vielleicht auch wegen Ostern“, sagte Kissel.

Natürlich gab es auch wieder eine betreute Kinderecke, damit die Erwachsenen in Ruhe einkaufen konnten. Der Ansturm sei dieses Mal etwas geringer gewesen als bei den Veranstaltungen zuvor. Das Team vermutet, dass das kalte Schneewetter einige abhielt. Außerdem litt auch das zeitgleich geplante Kinderfrühlingsfest in Biblis unter zahlreichen Absagen. Und in der Umgebung fanden weitere Flohmärkte statt. „Zufrieden sind wir trotzdem“, sagte Kathrin Kissel, es konnten ja 1200 Euro für die Kinder eingenommen werden.

