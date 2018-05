Anzeige

Biblis.Zum vierten Mal organisierte der Fastnachtsclub „DFC unner uns Biblis“ ein Vatertagsfest an der Grillhütte in Biblis und freute sich über zahlreiche Besucher. „Wir bieten aber nicht nur Einkehr für Erwachsenen an, sondern uns liegen vor allem die Kinder am Herzen, für die wir verschiedene Angebote machen“, so Inge Ganz vom DFC.

Die Jungen und Mädchen konnten Mandalas malen, Kronen basteln, T-Shirts verzieren oder sich von Tanja Adler, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, schminken lassen. Gerade Letzteres kam bei den Kindern sehr gut an, die auf der Wiese noch Bewegungsspiele absolvieren konnten.

Der Verein gründete sich ursprünglich in Bürstadt, hat aber sein Vereinsleben und seinen Sitz nun nach Biblis verlagert. Seit einigen Jahren findet die Fastnachtssitzung des DCF im Bürgerzentrum statt und seit vier Jahren feiert der Verein ein Vatertagsfest.