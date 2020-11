Großmann steht auf Bibliser CDU-Liste ganz oben

Biblis.Die Mitgliederversammlung der CDU Biblis hat ihre Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 14. März 2021 aufgestellt. „Heute ist ein besonderer Tag, nicht nur weil wir unsere Kandidatenliste für die Kommunalwahl im März 2021 verabschieden, sondern weil wir mit dieser Verabschiedung eine neue Ära in der Geschichte der CDU Biblis einläuten“, stimmte Vorsitzender Konstantin Großmann auf die Abstimmung ein.

Von den 26 Kandidaten, die für die Gemeindevertretung kandidieren, sind 16 Personen Neueinsteiger, die alle künftig Verantwortung in der Gemeindevertretung übernehmen möchten. „Gemeinsam haben wir es geschafft, den Generationenwechsel zu vollziehen, dies lässt sich an der stark verjüngten Kandidatenliste schnell erkennen“, führte der Vorsitzende weiter aus. Gleichzeitig finden sich auf der Liste erfahrene und routinierte Mandatsträger, wie beispielsweise der Erste Beigeordnete Herbert Ritzert, der nach Großmann an Position zwei der Liste steht.

Einen Schwerpunkt setzen die Christdemokraten auch mit den Kandidaten aus den Ortsteilen Nordheim und Wattenheim, die mit Christopher Wetzel aus Nordheim an Position drei sowie Ruven Kronauer aus Wattenheim an Position vier antreten. Im weiteren Verlauf der Sitzung nutzten alle Kandidaten die Möglichkeit, sich und ihre Ideen vorzustellen, bevor es dann zur geheimen Abstimmung ging.

Anschließend stellte der Vorstand die Liste für den Ortsbeirat Wattenheim vor. Es gibt acht Kandidaten, davon sind fünf Neueinsteiger. Angeführt wird die Liste von Sigrid Ambros und Ruven Kronauer. Auf den weiteren Plätzen befinden sich Moritz Försch, Carolin Ott und Julia Emig.

Dann stand die Kandidatenliste des Ortsbeirates Nordheim zur Abstimmung. An der Spitze steht Christopher Wetzel, der als Verwaltungsbeamter mehrjährige Erfahrungen in den Bereichen Stadtplanung und Bauordnung vorzuweisen hat. Ergänzt wird die Liste unter anderem durch Holger Roth, der bereits über viele Jahre im Ortsbeirat Nordheim aktiv war sowie Kirsten Kreider, die erstmals kandidiert.

CDU-Vorsitzender und neugewählter Spitzenkandidat Großmann stimmte auf die Kommunalwahl 2021 ein. „Wir wollen eine bürgernahe, transparente und vor allem glaubwürdige Politik vermitteln.“ Er zählte die vom neuen, verjüngten Vorstand auf den Weg gebrachten Veranstaltungen und Veränderungen auf.

So erinnerte er an die Spendenaktion von Desinfektionsmitteln, die Sommerrandtouren, die Sortimentserweiterung des Apfelhofs Biebesheimer durch Backwaren, die Teilnahme am Freiwilligentag in Nordheim und Biblis sowie auf die umfassende Bürgerbeteiligung. Damit wolle die CDU auf eine neue Generation aufmerksam machen, um „das Vertrauen der Menschen zu gewinnen“.

Ergebnisse der Bürgerbefragung

Es sei wichtig, mit den anderen Parteien auf Augenhöhe zu kommunizieren. Dafür sei ein ehrliches und faires Miteinander notwendig, um gemeinsam die Entwicklungen voranzubringen. Unterstützung sagte er auch Bürgermeister Volker Scheib zu. „Mit der Bürgerbefragung möchten wir unserem Bürgermeister zuarbeiten, um gemeinsam die Probleme und Missstände zu lösen. Einen ersten Termin zur Ergebnispräsentation der Bürgerbefragung ist für den 7. Dezember anberaumt,“ so Großmann. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 27.11.2020