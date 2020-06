Grünstreifen brennt

Biblis.Ein etwa 20 Meter langer Grünstreifen entlang der Bahnstrecke in Biblis ist am frühen Montagnachmittag in Brand geraten. Gegen 14.25 Uhr wurden die Feuerwehren der Gemeinde Biblis wegen der Rauchentwicklung in die Annastraße gerufen, wie Sprecher Ralf Becker mitteilt. Die Kommunalpolizei sei bereits vor Ort gewesen und habe den Einsatzkräften der Feuerwehr den Weg zu einer Grasfläche an der alten Ladestraße parallel zur Annastraße gewiesen.

Auf rund 40 Quadratmetern war der Grünstreifen in Brand geraten, berichtet Becker. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Die angrenzenden trockenen Grasflächen kontrollierten die Feuerwehrleute weitläufig und wässerten diese kräftig, um einen erneuten Ausbruch der Flammen zu verhindern. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst ungeklärt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Biblis mit einer Staffel und einem Einsatzfahrzeug. Einsatzende war gegen 15.10 Uhr. Die Feuerwehr Wattenheim konnte direkt wieder umkehren, auch die Feuerwehr Nordheim konnte ihre Einsatzfahrt abbrechen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020