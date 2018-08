Grundwasser wohl bis 2027 gereinigt

Biblis.Wie es mit der Sanierung durch die HIM ASG im Schadensfall der beiden ehemaligen Reinigungen Müller und Tip Top in Biblis steht, berichtete der Projektleiter Michael Woisnitza dem Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss vor zahlreichen Zuhörern.

Durch die chemischen Reinigungen waren viele leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW) in den Boden gelangt. Weil der Kanal dort defekt war, sind diese auch ins Grundwasser eingesickert. Seit 1999 wird saniert, anfänglich durch Ausheben des Bodens. Doch auch das Grundwasser selbst, das eine Schadstofffahne in einer Länge von rund 700 Metern im Boden gezogen hat, muss saniert werden.

Einblasen von Luft

Grundsätzlich wird unterschieden in den Herd mit Pfadgasse und Poststraße, die Fahnenmitte über die Darmstädter Straße und die Fahnenspitze im Bereich des Friedhofs. Im Laufe der Zeit sind immer mehr Sanierungsbrunnen – inzwischen sind es acht – dazu gekommen, an denen das Grundwasser hochgeholt wird. Mit Hilfe von Belüftung oder mit dem Einblasen von Luft werden die leichtflüchtigen Schadstoffe aus dem Wasser entfernt.

Rund 2,8 Millionen Kubikmeter Wasser seien behandelt worden. Der HIM sei es gelungen, rund 2,7 Tonnen Lösemittel herauszuholen. An der Poststraße steht ein Container mit einer Wasseraufbereitungsanlage. Zwei weitere Grundwassersanierungsanlagen stehen am Parkplatz des Supermarkts gleich neben der Poststraße und am Wendehammer im Gewerbegebiet Nord.

„Wir optimieren laufend den Sanierungsprozess und überprüfen jährlich den Erfolg der Effizienz“, brachte es Woisnitza auf den Punkt. Die Vorgaben des Bundesumweltsamts liegen allerdings bei zehn Mikrogramm pro Liter Grundwasser. „Das werden wir nie erreichen, aber können in Verhandlung zum Ende der Sanierung gehen, wenn rund 99 Prozent erreicht sind“, so der Fachmann. Das wird im Herdbereich voraussichtlich Ende 2019 der Fall sein.

1999 liegt im Herdbereich der Schadstoffgehalt bei 4500 Mikrogramm pro Liter, in diesem Jahr sind es 200 Mikrogramm pro Liter. An der Mitte und der Spitze der Fahne liegen die Werte bedeutend höher. Hier geht der Experte davon aus, dass die 99 Prozent wohl erst im Jahr 2027 erreicht sind. Die Pumpe im Herdbereich soll bald in den Intervallbetrieb gehen, das heißt einen Monat laufen, zwei Monate pausieren. Der Diplom-Geologe wünschte sich mehr Unterstützung der Bevölkerung. „Gerade in letzter Zeit haben wir Schwierigkeiten, wenn wir auf einem Privatgrundstück einen Pumpversuch machen wollen“, so Woisnitza.

Kritik an der Sanierung übte Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis. Bürgermeister Felix Kusicka setzte dem entgegen, dass die Gemeinde mit dem Land einen Vertrag über die Sanierung abgeschlossen hat. „Und das Regierungspräsidium sagt, wenn sie beendet ist“, so Kusicka.

Woisnitza bestätigte, dass es sich wohl um die größte Schadstofffahne mit LHKW in ganz Hessen handle. Sie zieht sich nicht nur in die Länge, sondern auch mit 80 Metern in die Breite und rund 30 bis 50 Meter in die Tiefe. Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz (CDU) wandte ein, dass die Gemeinde Rückstellungen im Haushalt hat, „die hoffentlich reichen werden“. Die Gemeinde Biblis trägt die Hälfte der Sanierungskosten, das Land übernimmt die andere Hälfte. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018