Gruselige Gesichter selbst geschnitzt

Biblis.Keine Langeweile kam während der Betreuung in den beiden Herbstferienwochen bei der Schulkindbetreuung (SKB) „Tintenklecks“ Biblis auf. Dort sorgten Detektiv-Rollenspiele, ein Ausflug oder auch das gemeinsame Halloween-Kürbis-Schnitzen mit dem Obst- und Gartenbauverein Biblis für Abwechslung. In der ersten Woche wurden knapp dreißig, in der zweiten Woche mehr als 45 Kinder betreut.

„Wir hatten kein spezielles Motto während der Herbstferien, stattdessen boten wir unterschiedliche Projekte an“, erzählt Tobias Kleiner von der Schulkindbetreuung. Die Kinder konnten sich beim freien Spiel vergnügen, es gab verschiedene Angebote wie das Herstellen von Gipsmasken, oder die Kinder lösten Rätsel beim Detektiv-Rollenspiel.

Hundehütte für Friday

„Gemeinsam mit den Kindern wird zudem eine Hundehütte für Friday, den Schulhund, gebaut“, berichtet Kleiner. Auch nach Bensheim ging es, zum Abenteuerspielplatz Drachenberge, wo sich die Kinder so richtig austoben konnten.

Großen Spaß machte den Jungen und Mädchen der Besuch von Hans Neun und Thomas Brecht, den Vorsitzenden des örtlichen Vereins für Obst- und Gartenbau. „Die Kinder waren schon mal bei uns auf der Anlage, und da haben wir zusammen Vogelhäuschen gebaut“, erinnert sich Neun. Die Häuschen sollten während der Herbstferienspiele auf der Anlage aufgehängt werden. Wetterbedingt ging dies allerdings nicht. Nun kamen die beiden Vorsitzenden in die Schulkindbetreuung, um mit den Kindern gemeinsam Kürbisse für Halloween zu verzieren. Hierfür spendete der Verein um die dreißig Kürbisse, die von den Kindern fantasievoll umgestaltet wurden. Hans Neun und Thomas Brecht halfen tatkräftig beim Aushöhlen und Schnitzen der Gesichter. Stolz zeigten die Jungen und Mädchen ihre schaurig-schönen Kürbis-Fratzen später den Erwachsenen.

Die beiden Besucher brachten auch einen extra großen Kürbis mit und erzählten, wie riesig diese werden können. „Wir möchten den Kindern die Natur näherbringen und erlebbar machen. Daher liegen uns Kooperationen dieser Art sehr am Herzen“, betont Neun.

