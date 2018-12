Gurkenkönigin als Glücksfee

Biblis.Der Wirtschafts- und Verkehrsverein versüßt die Adventszeit mit einer Gewinnaktion. Unter dem Motto „Einkaufen in Biblis und gewinnen“ können Kunden in teilnehmenden Geschäften bei jedem Einkauf Teilnehmerkarten ausfüllen. Diese kommen zu drei Ziehungen in die große Lostrommel. Wer Glück hat, kann sich über Einkaufsgutscheine freuen.

Als Glücksfee kam Gurkenkönigin Paula I. zur ersten Ziehung zu „Profile Burk – Der Fahrradspezialist“. Insgesamt waren 978 Karten in der Lostrommel. Folgende Gewinner können sich über einen Gutschein im Wert von 20 Euro freuen: Familie Pehard aus Biblis, Ruth Terlau aus Groß-Rohrheim, Lothar Brandstädter aus Wattenheim, Jürgen Patzina aus Hofheim, Hilde Dörrich aus Nordheim, Roswitha Lutzi aus Biblis, Tabea Berg aus Biblis, Annika Fischer aus Biblis, Familie Borries aus Biblis und Maria Hagel aus Biblis. Weiterhin gab es vier Gutscheine für 50 Euro, die an die Bibliser Michael Engler, Günter Patzina und Monika Reising sowie an Familie Pulch-Scherzer aus Worms gehen. Über einen 100 Euro-Einkaufsgutschein freut sich Melissa Putz.

Die Gewinne können ab Donnerstag, 15. Dezember, in der Buchhandlung Lesezeit in der Darmstädter Straße abgeholt werden. Die nächste Verlosung findet am Montag, 17. Dezember, um 17 Uhr bei Farben Kissel statt. Die Abschlussziehung erfolgt am Freitag, 28. Dezember, bei Optik Grätz. str

