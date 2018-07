Anzeige

Während der Duft von gegrillten Hähnchen über den grünen Rasen zog, zelebrierte die Band Lieder ihrer Lieblingsband „Queen“ oder trieben das Stimmungsbarometer mit dem Simple Minds-Song „Don’t you“ in die Höhe.

Finger verletzt

Immer wieder spielten sich die drei die musikalischen Bälle zu. Und das, obwohl Matthias Klöpsch an diesem Abend wegen einer Fingerverletzung seine Gitarre zu Hause lassen musste. Dafür stellte er sein gesangliches Talent unter Beweis. Ebenso wie Barbara Boll, die vor Kurzem eine eigene Musikschule in Lampertheim eröffnet hat.

Patrick Embach wurde an diesem Abend für lange Intros und wunderbare Pianosolos vom Publikum gefeiert. Ihm gelang es dabei, als Ein-Mann-Rhythmusgruppe das Trio musikalisch auf das Beste zusammenzuhalten. Matthias Klöpsch machte einen Ausflug nach Australien. Mit dem Reggae-Pop-Song „Girl I wanna make you sweat“ brachte er noch mehr Schwung in die lauschige Sommernacht. Im reichen Repertoire durften aber auch Klassiker wie „Killing me softly“, die Simply Red-Ballade „My love“ oder der von Bob Geldorf geschriebene Rocksong „I don’t like Mondays“ nicht fehlen.

Das große Finale hatte dann wieder Patrick Embach zu verantworten. Seinen mangelhaften italienischen Sprachkenntnissen war es zuzuschreiben, dass seine Interpretation des Gassenhauers „Felicità“, mit dem Al Bano und Romina Power Welterfolge feierten, so manchem Fan freudige Lachtränen in die Augen trieb.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.07.2018