Gut drauf im Zirkuszelt

Biblis.Zum elften Mal finden die Gutdrauf-Herbstferienspiele vom 7. bis 11. Oktober in Biblis statt. Unter der Leitung der Sportjugend Bergstraße mit Unterstützung der Gemeinde Biblis, der Sportjugend Hessen und dem Einrad Zirkus des Radfahrer-Vereins Biblis, wird es ein vielseitiges Angebot für alle Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren geben. Die Ferienspiele finden in der Zeit von 9 bis 17 Uhr in der Riedhalle statt. Bei schönem Wetter kann auch der Schulhof genutzt werden.

Die Teilnehmer können Zirkusluft schnuppern, Einrad fahren, Wave Bord und Sprungstelzen ausprobieren sowie die Kletterwand und die Football-Bungee-Hüpfburg erobern. Im Sportmobil gibt es weitere Bewegungsmöglichkeiten. Außerdem warten ein Entspannungsraum, Geschicklichkeits- und Ballspiele sowie verschiedene kreative Baustellen auf die Kinder.

Unterlagen auch im Internet

Anmeldeunterlagen liegen ab sofort an der Information des Rathauses aus und sind auch auf der Homepage der Gemeinde Biblis unter www.biblis.eu unter dem Menüpunkt „Familie“ vorhanden. Die Kinder können vom 16. bis zum 27. September Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr im Zimmer E 26 angemeldet werden. Außerdem ist dies mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr Zimmer 2.10 möglich.

Die Kosten betragen 10 Euro pro Tag und Kind und müssen bei der Anmeldung bezahlt werden. Ein Mittagessen ist im Preis enthalten. Zwischenmahlzeiten und Getränke müssen selbst mitgebracht werden.

Es können maximal 50 Kinder pro Tag teilnehmen. Anmeldungen vor Ort sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Auskünfte erteilt Jennifer Zintel-Andres, unter Telefon 06245/28 69 oder per E-Mail an jzintel@biblis.eu. red

