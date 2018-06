Anzeige

Begeisterte Kinder

Da hilft es, dass die KAB immer wieder Unterstützung erhält. So fand sich in diesem Fall in der AXA-Generalvertretung Stefan Seitz in Bürstadt ein Spender, der für die Anschaffung neuer und stabiler Materialboxen aufkam. Manuela Seitz, die in Vertretung der Geschäftsleitung die Spende übergab, freute sich: „Nachdem mein Sohn selbst vor einigen Jahren zum ersten Mal mit auf die Sommerfreizeit gefahren war, ist die KAB für ihn fester Bestandteil des Ferienprogramms. Mittlerweile sind auch meine Töchter begeisterte Teilnehmer. Mein Jüngster freut sich auch schon, im nächsten Jahr dabei zu sein.“ dko

