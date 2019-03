„Gutdrauf“ kurz vor Ostern

Biblis.Die elften „Gutdrauf“-Osterferienspielen in Biblis finden vom 15. bis 18. April statt. Unter der Leitung der Sportjugend Bergstraße mit Unterstützung der Gemeinde Biblis, der Sportjugend Hessen und dem Einrad Zirkus vom Radfahrer-Verein Biblis wird es wieder ein tolles Angebot für alle Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren geben.

Das Spiele-Angebot umfasst unter anderem folgendes Programm: Zirkusluft, Einrad fahren, Wave Bord, Sieben-Meilenstiefel (Sprungstelzen), Kletterwand, Football-Bungee-Hüpfburg (Riesenhüpfburg), Sportmobil mit Bewegungsmaterial, Speedstacking, Entspannungsraum, Balancieren, Geschicklichkeitsspiele, Ballspiele, verschiedene kreative Workshops, Kinderschminken und viele mehr. Mit dabei ist eine Radartorwand mit Messung der Schussgeschwindigkeit.

Die Ferienspiele finden jeweils von 9 bis 17 Uhr in der Riedhalle statt – bei schönem Wetter kann der Hof der Schule in den Weschnitzauen genutzt werden. Mittagessen ist im Preis enthalten. Zwischenmahlzeiten und Getränke müssen selbst mitgebracht werden. Der Beitrag kostet 10 Euro pro Kind und Tag und ist bei der Anmeldung zu bezahlen. Die Anmeldeunterlagen liegen ab sofort an der Information des Rathauses aus und können auch von der Homepage der Gemeinde Biblis unter www.biblis.eu unter dem Menüpunkt „Familie“ heruntergeladen werden.

Die Kinder können ab Montag, 25. März, an folgenden Tagen an der Zentrale des Rathauses angemeldet werden: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 11.30 Uhr. Es gibt eine Teilnehmerbegrenzung auf 50 Kinder pro Tag. Eine Anmeldung für die Ferienspiele ist ausschließlich im Rathaus möglich. Spätere Anmeldungen vor Ort können aus organisatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Auskünfte erteilt Jennifer Zintel-Andres unter Telefon 06245/28 69 oder per E-Mail unter jzintel@biblis.eu. red

