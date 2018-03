Anzeige

Nachwuchs gäbe es, die Kinder- und Jugendfeuerwehren von Biblis seien gut aufgestellt, jedoch müssten mehrere Säulen den Personalstand der Einsatzabteilung dauerhaft tragen.

Insgesamt hatte die Wehr im vergangenen Jahr um die 3650 Gesamtstunden geleistet. Diese unterteilten sich in 2200 Übungsstunden und Lehrgänge sowie 1250 Einsatzstunden. Dazu kamen noch etwa 200 Stunden für Pflege der Fahrzeuge, Geräte und des Feuerwehrgerätehauses.

„2017 wurde das neue Logistikzentrum Aktion in Betrieb genommen. Es gab von unserer Seite mehrere Begehungen, um eine gewisse Ortskunde zu erlangen“, erklärte der Wehrführer. Er konnte erneut bestätigen, dass durch die Arbeiten der Gerätewarte eine deutliche Entlastung der Einsatzkräfte beim Arbeitsaufwand für Pflege der Fahrzeuge, Geräte und des Gerätehauses spürbar sei. Auch die Wiederinstandsetzung von defekten Geräten nach dem Übungsbetrieb und Einsätzen funktioniere tadellos, wenn die entsprechenden Informationen bei den Gerätewarten vorliegen. „Die ersten digitalen Funkmeldeempfänger wurden zum Jahresende ebenfalls in Betrieb genommen“, so Seibert. Auch hier waren die Gerätewarte und der Digitalfunkbeauftragte gefordert, denn sie mussten die Melder dem Bedarf der Einsatzabteilung entsprechend programmieren und Aktualisierungen durchführen. „Zukünftig kann jeder seinen Funkmeldeempfänger selbst aktualisieren“, sagte der Wehrführer. Die Feuerwehr nutzte Weiterbildungsmöglichkeiten auf verschiedene Lehrgängen auf Kreisebene und in der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel.

Zahlreiche Neuanschaffungen wurden vorgenommen: Seibert erwähnte in seinem Bericht auch den Stromerzeuger, der durch seine spezielle Bauart für die Noteinspeisung des Feuerwehrgerätehauses zur Verfügung steht. Der Stromerzeuger ist auf einem Transportwagen mit Betriebsstoffen und Kabel verbaut. Nach den noch anstehenden Umbaumaßnahmen Anfang 2018 ist die Feuerwehr in Ortskern das erste öffentliche Gebäude mit einer Notstromversorgung. „Die Gerätehäusern der Feuerwehren Nordheim und Wattenheim verfügen ebenfalls über eine Noteinspeisung“, erzählte Seibert. Für das Tanklöschfahrzeug kaufte die Feuerwehr eine Flachsaugpumpe. Im Tausch gegen den alten Mannschaftstransportwagen gab es einen neuen, finanziert von der Gemeinde und dem Feuerwehrverein.

Bürgermeister Felix Kusicka machte klar, dass keine Gemeinde oder Stadt ohne die freiwilligen Feuerwehrkameraden auskäme. Daher sei die Feuerwehr nicht wegzudenken, und auch er hoffe auf mehr freiwilliges Engagement für das Allgemeinwohl.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.03.2018