GV Frohsinn trauert um Ewald Glombik

Biblis.Der GV Frohsinn Biblis trauert um Ewald Glombik. Mit ihm verliert der Gesangverein einen langjährigen musikalischen Begleiter. Seit über 30 Jahren wurde der Frohsinn vom Instrumentalkreis Bürstadt mit seinem ersten Geiger Ewald Glombik begleitet. In den letzten Jahren war es Ewald Glombik, der allein oder durch Freunde verstärkt – meist bei den Weihnachtsfeiern des Vereins – seine Akzente setzte. So auch beim Konzert der musikalischen Weltreise. „Wir haben mit ihm einen guten Freund verloren, der nicht nur die Interessen des Vereins vertrat, sondern auch immer zur Stelle war, wenn er gebraucht wurde. Sein Geigenspiel wird uns unvergessen bleiben“, so der GV Frohsinn. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020