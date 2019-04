Handballer setzen auf Jugend

Biblis.Bei der Jahreshauptversammlung der Turngemeinde Biblis (TG) blickten die Sprecher der Abteilungen auf ein erfolgreiches und reges Jahr zurück. Kathrin Hannawald präsentierte die Aktivitäten der Turnabteilung, zu der auch Geräteturnen, Wettkampfgymnastik, Freizeit und Gesundheitssport, HipHop und Dance4Kids sowie der Lauftreff gehören. Sie berichtete von Veranstaltungen wie der Jugendsammelwoche, der Zumba-Party im Stadion, dem Spielefest der Turnkinder, dem Tag des Kinderturnens, den Selbstbehauptungskursen sowie Teilnahmen an Wettkämpfen.

Sehr erfolgreich seien hier die Sportler aus der Rhythmischen Sportgymnastik sowie die Turner. Seit Ende 2018 gibt es zwei Gruppen Danc4Kids bei der TG, ab sechs und ab acht Jahren. Der Lauftreff hat sein Angebot erweitert. Ab April gibt es hier zusätzlich zu der Dienstags- und Donnerstagsgruppe noch eine Leistungsgruppe.

Einen Überblick über den Reha-Sport gab Karlheinz Winkler. Dieser wird in vier Übungsstunden pro Woche angeboten. „Insgesamt waren es 66 Teilnehmer, davon 58 mit Verordnung“, sagte er. Der Reha-Sport verzeichnet gar so viele Teilnehmer, dass momentan ein Aufnahmestopp herrscht. Eine Warteliste sei vorhanden. Weiterhin habe man entschieden, dass das Reha-Sportangebot nur noch mit ärztlicher Verordnung besucht werden darf. Zuvor war eine Teilnahme auch ohne Verordnung durch TG-Mitglieder möglich.

Familien machen Sportabzeichen

Wie es 2018 beim Sportabzeichen lief, erklärte Michael Medert. Er berichtete von 120 erfolgreichen Abnahmen, davon 49 Jugendliche, 49 Männer und 22 Frauen. Der jüngste Teilnehmer war sieben Jahre alt, der älteste 85 Jahre. 13 Familien nahmen daran mit mindestens drei Mitgliedern teil. „Ein Höhepunkt war der Inklusionsporttag, bei dem zwei behinderte Jugendliche das Sportabzeichen erwarben.“

Teakwon-Do ab fünf Jahren

In der Badminton-Abteilung sind derzeit 15 Jugendliche und 20 Erwachsene aktiv. „Wir nehmen nicht am Liga-Spielbetriebt teil, sondern bieten vor allem Jugendlichen die Möglichkeit, sich ohne Wettkampfdruck aktiv im Verein zu bewegen“, erklärte Manuel Schlegel. Oliver Werner, Abteilungsleiter Teakwon-Do blickte dagegen auf Turniererfolge seiner Sportler zurück: So gab es mehrere Plätze auf dem Treppchen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften. Neu ist das Kids-Training ab fünf Jahren, an dem sich schon 20 Kinder beteiligten.

Franz Hüter ließ für die Karnevalsabteilung die beiden Fastnachtssitzungen Revue passieren und dankte den zahlreichen Aktiven auf und hinter der Bühne. 550 Gäste vergnügten sich auf den Veranstaltungen.

Die Handballabteilung setzt stark auf die Jugendarbeit. Man suche verstärkt Kooperationen mit Schulen, Kindergärten und Vereinen. Der Neuaufbau der Jugend steht im Vordergrund. Im Moment gibt es Jugendmannschaften von Minis bis zur D-Jugend bei der TG, teilweise in Spielgemeinschaften mit anderen Vereinen. Die Herren 1 kämpfen gegen den Abstieg. Aufgrund vieler Abgänge befindet sich die Mannschaft im Neuaufbau. Die Damen 1 spielen dagegen um den Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga. str

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019