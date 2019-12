Handballer werben für ihren Sport

Biblis.Einfach mal reinschnuppern, nicht nur ins Training, sondern auch in die Atmosphäre eines Spiels: Dazu lädt die Abteilung Handball der Turngemeinde (TG) Biblis ein. Am Sonntag, 8. Dezember, 14.30 Uhr, spielt die E-Jugend gegen Zwingenberg und das letzte Mal in der Hinrunde in der Pfaffenauhalle in Biblis. „Handball ist ein Sport, indem es darum geht, im Team Spaß zu haben und sich weiterzuentwickeln“, sagt Jutta Klingenhöfer. Sie trainiert die E-Jugend von Biblis und Groß-Rohrheim und will die Sportart mehr in den Vordergrund rücken – am liebsten mal bei einem richtigen Spiel. Interessierte sind auch beim Training immer willkommen: dienstags und donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Pfaffenauhalle. str

Info: Weitere Infos unter tg-biblis-handball.de

