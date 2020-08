Handtasche aus Auto gestohlen

Biblis.Aus einem geparkten schwarzen Auto hat ein Unbekannter am Mittwochnachmittag vor dem Spielplatz in der Bibliser Poststraße eine Handtasche gestohlen. Nach Angaben der Polizei lag diese gut sichtbar im Auto. Der Täter habe die Scheibe eingeschlagen, um an die Tasche mit Geldbörse und zahlreichen Karten sowie Dokumenten zu kommen. Die Polizei schätzt, dass die Tat zwischen 14.40 und 17.30 Uhr passiert ist. Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Telefon 06252/70 60 bei der Kriminalpolizei in Heppenheim zu melden. Zudem warnen die Beamten davor, Wertsachen sichtbar im Auto liegen zu lassen. cos

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.08.2020