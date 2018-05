Haus Paulus öffnet seine Tür

Anzeige

Neben der Eingangstür verkünden zwei große Banner die Eröffnung des Pflegeheims und weisen darauf hin, dass Mitarbeiter gesucht werden. „Wir sind beim Personal gut aufgestellt“, sagt Sälzer. „Es haben sich viele hoch qualifizierte Fachkräfte beworben.“ Die Leiterin legt großen Wert darauf, dass sich das Pflegeteam einarbeiten kann, um die Gegebenheiten und Abläufe am neuen Arbeitsplatz kennenzulernen, bevor die Bewohner einziehen.

„Wir belegen zunächst den ersten Wohnbereich, dann folgt der zweite“, betont Sälzer, die bereits seit 30 Jahren in der Pflegebranche tätig ist. So arbeitete sie in der Vergangenheit bereits im Altenpflegeheim „Haus am Weichweg“ in Biblis. Bei der Römergarten Senioren-Residenzen GmbH ist sie seit 1. Mai beschäftigt. Nun freut sie sich darauf, mit ihrem „super tollen Team“ als Leiterin das Haus Paulus zu eröffnen.

Für die Besucher wird am Sonntag ein Teil der Einrichtung zugänglich sein, so dass sie einen Blick in die 18 bis 23 Quadratmeter großen Einzelzimmer werfen können. Jedes verfügt über ein Badezimmer mit Dusche und WC. Für die Bewohner besteht auch die Möglichkeit, ein Bad zu nehmen. Dafür gibt es in jedem Wohnbereich entsprechend ausgerüstete Räumlichkeiten.

Zwei Zimmer pro Stockwerk bieten sogar einen Balkon. Aber auch die Speisezimmer auf den beiden Wohnbereichsebenen haben einen. „So können wir den Bewohnern die Möglichkeit geben, an die frische Luft zu kommen.“ Denn je nach gesundheitlichem Zustand werden nicht alle den Garten nutzen können. „Wir haben dort auch noch den alten Baumbestand“, berichtet Sälzer. Ein Hochbeet steht schon am Wegesrand bereit, um von den Senioren bepflanzt zu werden.

Der große Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss mit Blick auf den Garten dient ebenfalls als Speisezimmer. Gekocht wird in der eigenen Küche, drei Menüs werden laut Sälzer beim Mittagessen zur Auswahl stehen. Und wenn sich im Haus Paulus der Alltagsbetrieb eingespielt hat, will die Leiterin mittags in dem großen Raum ein öffentliches Café anbieten. „Wir sind keine geschlossene Einrichtung“, macht sie deutlich.

Kontakte knüpfen

Sälzer freut sich, dass sich bereits zwei Ehrenamtliche gemeldet haben, die zusätzlich zum Beschäftigungsprogramm im Haus Paulus für Abwechslung im Tagesablauf der Bewohner sorgen wollen. Auch mit der Kita Pusteblume will die Leiterin Kontakt aufnehmen. Denn vom Austausch der Generationen können Jung und Alt profitieren.

Freitag, 25.05.2018