Haushalt mehrheitlich genehmigt

Biblis.Bei der letzten Sitzung der Gemeindevertretung in diesem Jahr gab es nicht nur kleine Geschenke in Form von Süßigkeiten und einem Mini-Stollen, sondern es wurde noch heftig debattiert. Zudem lag das am 10. Oktober eingereichte Stadtentwicklungskonzept auf den Plätzen der Vertreter.

Bürgermeister Felix Kusicka bedankte sich für die Arbeit in diesem Jahr, genauso wie die Vorsitzende der Gemeindevertretung, Rita Schramm. Es folgten die Reden von allen Fraktionen zum Haushalt. Für die CDU übernahm das Johanna Iovine. Sie zählte zwei Besonderheiten auf. Zum einen habe Biblis mehr Gewerbesteuer eingenommen und deshalb weniger Zuweisungen bekommen. Zum anderen seien das die Ansätze für den Stadtumbau.

Die Punkte, die sie herausgriff, waren die Kitas, der Kreiselumbau an der B 44 und der Zusammenschluss mit der Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB). „Die Zukunft der Gemeinde wird hiermit auf den Weg gebracht. Ein Ziel ist noch, dass Biblis demnächst als Unterzentrum anerkannt wird“, führte sie aus. Ihr Dank ging an die SPD. Die Freie Liste Biblis (FLB) habe wohl den Haushalt nicht gelesen, da von ihr in den Ausschusssitzungen keine inhaltlichen Fragen gekommen seien.

Neuer Wertstoffhof

Sven Vollrath sprach für die SPD. Er griff im Prinzip die gleichen Punkte heraus wie Iovine, aber es kam noch der Wertstoffhof dazu, der im Frühjahr endlich gebaut werden soll. „Ich will nicht hoffen, dass er unser ‚Berliner Flughafen‘ wird“, meinte er scherzhaft.

Beim Thema Helfrichsgärtel III habe die SPD nur zugestimmt, wenn zeitnah ein weiteres Baugebiet geschaffen werde, in dem freies Bauen möglich ist. „Das ist bisher nicht geschehen, und da werden wir noch mal nachhaken müssen“, so Vollrath.

Er forderte ein besseres Controlling des Personalplans und, dass über den Punkt im Haushalt getrennt abgestimmt werden solle, um die Meinung der FLB dazu festzuhalten. Außerdem nehme die Gemeinde rund sechs Millionen Euro an Einkommenssteuer ein, aber im Vergleich „nur“ 2,5 Millionen Euro Gewerbesteuer. Auch hier müsse man noch einmal genauer hinschauen.

Als Dritter sprach Hans-Peter Fischer, Fraktionsvorsitzender der FLB. „Wir haben uns in den Ausschusssitzungen nicht geäußert, weil unsere Fragen, die wir in den letzten Jahren jeweils zum Haushalt gestellt haben, nicht beantwortet wurden“, so Fischer. Er prognostizierte, dass das Helfrichsgärtel III ein Flop werden würde, und dass beim Stadtumbau „seltsame Schwerpunkte“ gelegt würden. Beispielsweise hätte das alte Lösch-Haus in der Bahnhofstraße wieder ein Ärztehaus werden können.

Das „Tafelsilber“ im Gewerbegebiet sei größtenteils weg, hier solle man sich vorlegen lassen, wie viel Gewerbesteuer jede Firma dort bezahlt. Den Haushalt lehne seine Fraktion wegen Undurchsichtigkeit und Erklärungsbedarf ab.

Widerspruch zum Punkt Neubaugebiet Helfrichsgärtel III kam vom CDU-Fraktionsvorsitzenden Hans-Michael Platz. „Die geforderten zwölf Bauplätze für dieses Jahr sind verkauft, soweit ich weiß. Und es ist weiterhin ein Leuchtturmprojekt. Das, was Sie vorbringen, hätte man alles bereits in den Ausschüssen klären können, und Sie hätten heute nicht so ein Fass aufmachen müssen“, meinte Platz.

Bei der anschließenden getrennten Abstimmung zum Personalplan stimmt die FLB mit ihren sechs Stimmen dagegen, alle anderen Parteien dafür, dem Haushalt stimmten CDU und SPD zu, die FLB spaltete sich mit einer Nein-Stimme und fünf Enthaltungen. Der Dank ging an David Svoboda von der Finanzverwaltung, der sich die Zeit genommen hatte, den Haushalt in den Fraktionssitzungen der CDU und SPD zu erläutern, die ihn beide eingeladen hatten.

© Südhessen Morgen, Freitag, 14.12.2018