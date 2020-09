Biblis.Mit der Aktion „Heimat shoppen – Mach Deinen Ort lebendig“ eröffnet Biblis in diesem Jahr die Herbstsaison, auch als Alternative zum Corona-bedingten Ausfall der „Herbstvielfalt“. Die Fachgeschäfte für Mode, Lifestyle und Wohnen präsentieren die neuen Herbstkollektionen, und die Gastronomie lädt zu Events mit Livemusik ein. Die Aktion findet noch bis 4. Oktober statt.

„Biblis ist 2020 zum ersten Mal mit dabei“, berichtet Annick Löhr vom Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis. Insgesamt beteiligen sich 23 Kommunen aus Südhessen an der bundesweiten Imagekampagne der IHK für den lokalen Handel.

Insgesamt nehmen 16 Geschäftsleute aus Biblis und den Ortsteilen daran teil: KNR Landhandel Ried, Kissel Farben, Radio Weickert, Hollerbach Geschenke und Haushaltswaren, Optik und Akustik Grätz, Lehmann Moden, Marsch Schlafkultur, Buchhandlung Lesezeit, FrauenZimmer Mode, Frisurenwerkstatt Schnatz, Obst und Gemüse Wenz, Gaststätte Zur Rheinfähre, Schmuckschmiede Horn, Eva’s Blütenzauber, Gaststätte Bruchweiher und Hoflädchen Ochsenschläger. Im Angebot sind Rabattaktionen, kulinarische Überraschungen, Live-Musik, Moonlight-Shoppen oder ein Kartoffelmarkt.

Die Idee der lebendigen Ortskerne habe in Zeiten von Corona nochmals an Bedeutung gewonnen. Mit dieser Aktion will die IHK den vielen kleinen, inhabergeführten Händlern, Dienstleistern und Gastronomen helfen. „Die lokalen Akteure haben bewiesen, dass unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen ein gefahrloses Einkaufen oder Einkehren möglich ist“, betont IHK-Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner. str

