Biblis.Arthur und Claire haben beide für sich genommen mit dem Leben abgeschlossen, doch der Zufall führt sie ausgerechnet in der Nacht zusammen, in der sie sich unabhängig voneinander umbringen wollen. Der zynische, unheilbar krebskranke Arthur will sich in einem Hotel in Amsterdam seine Henkersmahlzeit gönnen und vereitelt dabei versehentlich den Selbstmordversuch der jungen Claire.

Auf diese Weise vom Schicksal zusammengeführt, beschließen die beiden, gemeinsam durch die Amsterdamer Nacht zu ziehen. Beschwingt durch ihre Besuche in Coffee Shops und Whiskey-Bars vertiefen sich Arthur und Claire in eine Unterhaltung, in deren Verlauf sich so etwas wie eine vorsichtige Freundschaft entwickelt. Und so nimmt die Nacht für die Lebensmüden einen unerwarteten Ausgang. „Arthur & Claire“ läuft am Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr, in der Filminsel.

Anschlag auf Marathon

Jake Gyllenhaal und Miranda Richardson spielen mit in „Stronger“. Er wird am Wochenende von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Juni, jeweils 20 Uhr, gezeigt. Jeff Bauman steht an der Ziellinie des Bostoner Marathons, um dort seine Ex-Freundin Erin Hurley anzufeuern und auch zurückzugewinnen. Da explodiert ganz in seiner Nähe einer von mehreren Sprengsätzen, der von Terroristen dort deponiert wurde und ihm beide Beine abtrennt. Jeff wird ins Krankenhaus eingeliefert und kann, als er das Bewusstsein wiedererlangt, sogar einen der Täter identifizieren. So hilft er den Behörden bei ihren Ermittlungen.