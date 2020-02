Helfer greifen zur Säge

Biblis.Der Rettungsdienst hat am späten Samstagvormittag die Hilfe der Feuerwehr gebraucht, um eine Person aus dem ersten Stock eines Wohnhauses in der Darmstädter Straße von Biblis zu bringen. Im engen Treppenhaus war der Transport nicht möglich, also mussten sie die Person über den Balkon nach unten holen. Dafür brauchten die Bibliser Brandschützer Unterstützung: das Gelenkmastfahrzeug der Kollegen aus Bürstadt.

Trotzdem blieb der Einsatz kompliziert: In der Einfahrt waren mehrere große Äste im Weg, der Korb kam nicht nah genug ans Wohnhaus heran. Also mussten die Helfer erst noch zur Säge greifen, damit sie die Person vom Balkon entgegennehmen konnten. Schließlich brachte die Feuerwehr die Person sicher über den Korb auf den Boden. „Dort wurde sie vom Rettungsdienst übernommen und anschließend ins Krankenhaus gebracht“, teilt Ralf Becker von der Feuerwehr Biblis mit.

Während des Einsatzes war die Darmstädter Straße im Bereich des Wohnhauses voll gesperrt. Die Feuerwehr Bürstadt war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann vor Ort. Bei der Feuerwehr Biblis waren elf Mann mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.02.2020