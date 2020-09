Helfer wollen Nordheimer Schulhof verschönern

Biblis. „Wir schaffen was“ - auch in Corona-Zeiten: Das haben sich die Freiwilligen aus Biblis gedacht, die Ärmel hochgekrempelt und einen Plan für den Freiwilligentag aufgestellt. Fleißige Helfer aus Biblis haben auf der Internetseite drei Projekte angemeldet.

Die CDU-Fraktion Biblis nimmt sich am Samstag, 19. September, von 9 bis 13 Uhr, das Ehrenmal am alten Friedhof vor. Die Grabplatten der Soldatengräber sollen vom umrahmenden Grün freigeschnitten und gesäubert werden. Freiwillige sollten also gärtnerische Grundkenntnisse mitbringen und mit Gartengeräten umgehen können. Bisher haben sich drei Ehrenamtliche gemeldet. Weitere Helfer sind willkommen.

Die SPD möchte den Spielplatz an der Feuerwehr in Nordheim von Unkraut befreien. Vor allem der Weg hinter dem Friedhof zwischen Neulandstraße und Am Steiner Kreuz haben es nötig. Gebraucht werden noch zwei weitere Freiwillige, die von 10 bis 14 Uhr mitanpacken.

Asphalt neu bemalen

Ein Großprojekt wird die Verschönerung des Schulhofs der Steinerwaldschule Nordheim, zu dem die CDU aufgerufen hat. Dafür konnte die Partei bereits 17 Helfer aus den eigenen Reihen und dem Elternbeirat der Schulen Nordheim und Wattenheim gewinnen. Drei Helfer werden noch gesucht.

Zu den Aufgaben zählen das Auffrischen von Hüpf- und Geschicklichkeitsspielen, die auf den Asphalt gemalt sind, und das Zurückschneiden von Hecken. Denn dort braucht die Schule Platz, um Hochbeete zu errichten. Wer Freude am Malen und an Gartenarbeit hat, kommt um 10 Uhr zur Schule. Ende ist voraussichtlich um 16 Uhr. Zwischendurch gibt es einen kleinen Imbiss und Kuchen für die Freiwilligen. to

Weitere Infos unter www.wir-schaffen-was.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 16.09.2020