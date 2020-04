Herausforderung für Menschen in Biblis

Biblis.„Die Verwaltung ist da. Und sie funktioniert“, stellt Bürgermeister Volker Scheib (kleines Bild) fest. Ab dem morgigen Mittwoch ist auch das Bürgerbüro in Biblis wieder geöffnet. Der immer noch recht neue Chef im Rathaus freut sich durchaus über die Lockerungen mitten in der Corona-Krise. Allerdings sieht er auf die Bürger sowie die Geschäftsleute in der Gemeinde eine große Verantwortung zukommen. „Falls es nicht läuft, müssen diese Lockerungen wieder zurückgenommen werden“, macht er im Gespräch mit unserer Redaktion deutlich.

Viele Ladentüren stehen seit Montag offen. „Der große Jubelschrei ist allerdings ausgeblieben“, berichtet Scheib. Trotzdem ist er sich sicher, dass viele Unternehmer sehr erleichtert sind, nun wieder öffnen zu dürfen. „Bei einigen geht es ums nackte Überleben.“ Auch die Eiscafés dürfen wieder aufmachen und ihre frostigen Köstlichkeiten direkt über die Ladentheke verkaufen. Dabei sei es sehr wichtig, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, unterstreicht Scheib. Vor allem dürfe es sich im Umkreis von 50 Metern niemand bequem machen, um sein Eis in Ruhe zu verspeisen.

„Das wird uns vor Herausforderungen stellen“, kündigt der Verwaltungschef verstärkte Kontrollen des Ordnungsamtes an. Auch in den Geschäften werden die Mitarbeiter in der Anfangszeit verstärkt nach dem Rechten sehen. Scheib hofft sehr darauf, dass sich sowohl Inhaber als auch Kunden an die Vorgaben halten. „Nur so können wir die Infektionszahlen weiterhin eingrenzen.“ Hier müssten alle an einem Strang ziehen, damit es möglich sei, die Lockerungen auszuweiten.

Zurück aus dem Home-Office

Mit den Änderungen zieht auch wieder mehr Leben ins Rathaus ein. „Die Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro sind komplett aus dem Home-Office zurück, die Kollegen aus den anderen Abteilungen kommen so nach und nach wieder ins Rathaus“, berichtet der Bürgermeister. Geöffnet sein wird wie vor der Corona-Krise. „Und wir hoffen, dass es bis Mittwoch auch wieder mit den KFZ-Anmeldungen klappt.“

Weiterhin gelte aber das Gebot, die Abstände einzuhalten. Bei gesundheitlichen Problemen bittet Scheib darum, zu Hause zu bleiben und zum Telefon zu greifen. Auch bei Bauamt und anderen Abteilungen sei es wichtig, Termine abzusprechen. „Wir prüfen noch, ob wir das Tragen eines Mundschutzes verbindlich vorschreiben können“, berichtet Scheib.

Neuerungen gibt es auch bei der Kinderbetreuung: „Die Berufsgruppen, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen können, sind ausgeweitet worden“, berichtet Scheib. Dazu gehören neben Vertretern der Presse auch Soldaten und Soldatinnen und vor allem Alleinerziehende.

Mehr Leben in den Kitas

Damit müssten in den „neu belebten Gruppen“ einige Kinder mehr betreut werden. Allerdings sei Biblis in einer „komfortablen Situation“, es gebe ausreichend Platz für die dringend nötige räumliche Trennung: Eine Gruppe besteht aus fünf Jungen und Mädchen plus Erzieherin, jede Gruppe braucht ihren eigenen Raum samt Sanitärbereich – das sei kein Problem, auch in den Ortsteilen. Die Kinder könnten in diesem Alter zwar kaum zuverlässig einen Mundschutz tragen. Allerdings werde spielerisch geübt, Abstand zu halten. Das müsse man pädagogisch und mit einem gewissen Einfallsreichtum angehen, sagt Scheib. Und ist sich sicher, dass sich viele Erzieher sehr auf die Kleinen freuen.

Ein wenig Kreativität sieht Scheib in der aktuellen Situation ohnehin gefragt. Und er hofft, dass einige positive Entwicklungen auch weiterhin Bestand haben, wenn die Krise abgeflaut ist. Das unkomplizierte Helfen beispielsweise. Und auch das gegenseitige Verständnis.

Die Verwaltung sei auf jeden Fall bereit, „Impulse nach außen zu schicken“, also Aufträge zu vergeben und sowohl die Wirtschaft als auch soziale Projekte zu fördern. Vor allem im Ordnungsamt seien die Mitarbeiter zurzeit stark gefordert. „Es gibt sehr viele Überstunden, die meisten am Wochenende.“ Noch sei es allerdings kaum notwendig gewesen, größere Bußgeldbescheide auszustellen.

Einiges sei im Rathaus zwar liegen geblieben. „Aber das wird aufgearbeitet“, versichert Scheib. Zurzeit werde außerdem geprüft, wie die Wertstoffhöfe wieder geöffnet werden können. Die Gemeinde sei um Unterstützung angefragt worden, berichtet der Rathaus-Chef – eine der nächsten Herausforderungen, der er sich stellen will.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.04.2020