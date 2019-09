„Herbstvielfalt“ kommt bei Biblisern an

Biblis.„Spätsommervielfalt würde bei dem Wetter noch besser passen“, stellte Gurkenkönigin Noemi I. strahlend fest. Gemeinsam mit Prinzessin Kyra schnitt sie das rot-weiße Band zur „Bibliser Herbstvielfalt“ durch. Damit eröffneten die Hoheiten das bunte Treiben mit verkaufsoffenem Sonntag, Kunst- und Handwerkermarkt, einer Automobilschau sowie zahlreichen Vereinsangeboten zur Kerwe in Biblis.

Mit der Herbstvielfalt will der Wirtschafts- und Verkehrsverein (WVB) seinen Heimatort perfekt in Szene setzen – getreu dem Slogan: „Einfach gut“. Im vergangenen Jahr hatte die Herbstvielfalt Premiere und war gleich ein voller Erfolg. Die zweite Auflage konnte sogar noch mehr bieten.

Diesmal 70 Stände

„Es machen diesmal siebzig Teilnehmer mit“, erklärte Bruno Neumann, Vorsitzender des WVB. Er bedankte sich beim Organisationsteam um Annick Löhr, welches das Konzept der Herbstvielfalt erneut attraktiv umgesetzt habe. Bürgermeister Felix Kusicka, die Gurkenhoheiten und Neumann zeigten sich zur Eröffnung gespannt, was sie auf einem Bummel durch die Straßen von Biblis alles erwartet. Dieser Gedanke trieb wohl auch eine Vielzahl an neugierigen Besuchern hinaus auf die Festmeile, die sich vom Rathaus aus bis zur evangelischen Kirche und auch in die Bahnhofstraße zog. Shuttlebusse brachten die Besucher zu den geöffneten Fachgeschäften am Ende des Ortes.

„Die Mischung macht’s“, lobte Ausstellerin Tanja Bothe aus Dornheim. „Vor allem, dass sich die Vereine beteiligen, finde ich ganz toll.“ Sie präsentierte selbstmodellierte Figuren aus Fimomasse, mit denen sie die oberen Enden von Bestecken verschönerte. „Ich bin das zweite Mal dabei. Den Besuchern wird hier viel geboten, und so gibt es reichlich Laufkundschaft“, fasste sie zusammen.

Tatsächlich waren mehr Vereine als im Vorjahr vertreten. Wie der frischgegründete Verein „Biblis ist bunt“. Darin setzen sich Bürger aus der Großgemeinde für ein friedliches Zusammenleben, Toleranz und Vielfalt ein und wollen rechtspopulistischen Tendenzen die rote Karte zeigen.

„Wir sind als Verein von den Veranstaltern eingeladen worden, da sie unsere Arbeit gut finden“, freute sich auch Heiko Montag vom Riding Gents Club aus Mannheim. „Wir setzen uns mit Motorradfahrten in feinem Zwirn für Kultur und Aufklärung ein“, so Montag. Hauptanliegen sei es, auf die beiden Tabuthemen Prostatakrebs und Suizid aufmerksam zu machen.

Breites Angebot

Turngemeinde, Radfahrfahrerverein und Biwwelser Babbeldasche, aber auch die TG Bobstadt, der JFV Binowa und die Sportjugend Bergstraße waren wieder dabei, sorgten für kulinarische Köstlichkeiten oder luden zu Mitmachaktionen und sportliche Aktivitäten ein. Daneben boten Verkaufsstände von Hobbykünstlern und Ausstellern ihre Waren an. Es gab Obst und Gemüse, Mode, Geschenkideen, Küchenutensilien, Lederwaren, Kunststücke aus Stein, Glas oder Ton. Walter Bitsch zeigte an seiner „Drechselbude“, wie er aus einem Stück Holz ein kleines Kunstwerk fertigte. Rollatoren wurden ebenso ausgestellt wie sportliche Geländewagen.

Das Einkauf- und Mitmacherlebnis auf der Straße wurde durch den verkaufsoffenen Sonntag mit besonderen Aktionen der Händler ergänzt. Auch Livemusik war zu hören: zum einen innerhalb des Kerweprogramms in Bellas Garten. Zum anderen gab es Musik direkt auf der Festmeile. Wie schon im vergangenen Jahr unterhielt Samira Heinz als „Walking Act“ die Besucher auf der Festmeile.

