Heute Vortrag zur inneren Ruhe

Bürgermeisterwahl

„Erst mal groß denken und dann schauen, wie es sich realisieren lässt“

Nach sechs Jahren will es Gottfried Störmer noch einmal wissen. Der Inhaber des Bürgermeisterpostens möchte den Sprung in die zweite Amtszeit schaffen. Im Gespräch begründet er, warum ihm diese Verlängerung wichtig ist. In den ...