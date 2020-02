„Hey Kölle“ lädt zum Mitfeiern ein

Biblis.Einen kleinen Fastnachtsmarathon boten in diesem Jahr die Bibliser Narren vom DFC „unner uns“ an. Zuerst fand die Sitzung des Vereins unter dem Motto „Einmal um die ganze Welt“ im Bürgerzentrum statt. Am darauffolgenden Abend öffnete sich die Bühne im Saal für die Live Band „Hey Kölle“, die zu einer Kölsche Nacht einlud.

Passend hierzu erklangen Lieder der Höhner, Black Fööss sowie von Bap und Brings. Die Band begeisterte die Anwesenden, der DFC hätte sich aber doch noch einige Besucher mehr gewünscht.

Seit einigen Jahren belebt der DFC „unner uns“ mit seinen Aktionen die Fastnachtsszene in Biblis. Erstmals lud der Verein nun zu einem Feier- und Tanzabend mit Liveband. „Wir haben bemerkt, dass es in Biblis keine Tanzveranstaltung dieser Art zu Fastnacht gibt. Daher wollten wir diese Lücke schließen und haben uns für eine Kölsche Nacht entschieden“, erzählte Stefan Heiser vom DFC.

Die Vorzeichen standen gut, etwa 25 Helfer kümmerten sich darum, dass Sitzung und Party reibungslos abliefen. Allerdings sei es durchaus eine große Herausforderung, zwei verschiedene Veranstaltungen an einem Wochenende zu meistern. Der Verein hatte dabei auf reichlich Besucher gehofft. Die Resonanz für die Kölsche Nacht fiel aber geringer aus als gedacht. Dies bedauerten auch die anwesenden Gäste, denn sie hatte richtig viel Spaß an diesem Abend.

Neuauflage angekündigt

Die Band „Hey Kölle“ sorgte für tolle Stimmung und riss mit bekannten Stücken die Besucher mit. Ob rockig, poppig oder einfühlsam, bei vielen Stücken konnten viele auch kräftig mitsingen. Klassiker wie „Verdamp lang“, „Superjeile Zick“, „Bye Bye my Love“, „Kölsche Jung“, „Halleluja“ oder „Wenn nicht jetzt wann dann“ standen ebenso auf der Songliste wie auch „Stääne“, „Jeck Yeah“, „Pirate“, „Leev Marie“, „Bella Ciao“ oder „Für di Iwigkeit“. Musik, die Spaß machte, die in die Beine ging, bei der die Gäste mitfeierten. Die Band selbst stammte zwar aus Hessen, sorgte aber mit sechs Vollblut-Musikern für rheinländische Partyatmosphäre im Bürgerzentrum.

„Wir werden im kommenden Jahr wieder einen Musikabend anbieten, so schnell geben wir nicht auf“, kündigte Stefan Heiser an. Manchmal dauere es eben etwas, bis sich was Neues im Ort etablieren kann. Die Gäste des Abends können auf jeden Fall mit einer guten Mund-zu-Mund-Propaganda mithelfen.

