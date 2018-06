Anzeige

Biblis.„Ich möchte auch so einen Lkw haben!“, rief ein Junge mit großen Augen, als der Wagen an die Entladerampfe von Fiege Logistik GmbH in Biblis fuhr. Ein anderer Junge fragte begeistert: „Dürfen wir da jetzt mitarbeiten?“ und wäre am liebsten beim Ausladen zur Hand gegangen. Der Rundgang von zwölf Kindern der Gemeinde-Kindertagesstätte „Glückskäfer“ Wattenheim durch die riesige Logistik- und Lagerhalle von Fiege war ein großes Abenteuer. Der Besuch gehörte mit zum Forscherwettbewerb „Kinder entdecken Logistik“ .

Dieser Forscherwettbewerb richtet sich an Kindergärten und Grundschulen und wurde vom „Haus der kleinen Forscher“ und der Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt ins Leben gerufen. Der Wettbewerb „Kinder entdecken Logistik“ richtet sich an Kinder ab fünf Jahren, die sich gemeinsam mit einer vorgegebenen Forscherfrage auseinandersetzen und ihre Ergebnisse in einem Bild, einer Collage, einer Bastelarbeit, einem Film oder einem anderen kreativen Format gestalten.

Anhand der Forscherfrage „Wie kommt die Milch in den Kühlschrank?“ beschäftigen sich die Wattenheimer Kinder damit, welche Wege die Milch von der Kuh bis hin zu ihren Familien zurücklegt. „Dabei ist die Milch ganz oft im Lkw unterwegs“, wusste ein Mädchen. Von der Kuh komme die Milch, dann werde diese zur Molkerei gebracht, von dort ins Lager und dann in den Supermarkt und am Ende in den Kühlschrank.