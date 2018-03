Anzeige

Biblis.Wer sind die Silvesterräuber in Biblis? Dieser Frage geht die Kriminalpolizei Heppenheim weiterhin nach und erhofft sich nun von einem Filmbeitrag in „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Zuschauerhinweise auf die beiden Täter. Zu sehen ist die Sendung am heutigen Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF.

Rückblick auf den 31. Dezember 2016: Ein älteres Ehepaar genießt den Silvesterabend im Erdgeschoss des eigenen Hauses in der Lindenstraße. Die Wohnungen im ersten Stock und im Souterrain sind vermietet. Plötzlich hören sie Geräusche im Treppenhaus. Als sie nach dem Rechten schauen, bemerken sie zwei unbekannte Männern, die sich mit einem Brecheisen an der Wohnungstür zu schaffen machen. Wie sie ins Haus gekommen sind, ist ungeklärt. Die Täter bedrohen das Ehepaar, zwingen es aufs Sofa und durchwühlen die komplette Wohnung. Einer fordert immer wieder 30 000 Euro. Er habe gehört, dass diese Summe in der Wohnung versteckt sei. Nach einer guten Stunde gehen die Täter wieder und nehmen unter anderem ein Goldbesteck mit. Die Kripo zeigt Phantombilder und stellt Fragen zu geraubten Gegenständen. Ganz wichtig: Wer hat am Tatabend ein verdächtiges Fahrzeug am Tatort bemerkt?

Direkt erreichbar

Die für den Fall zuständige Ermittlerin der Kripo Heppenheim wird als Gast im Fernsehstudio sein. Zusätzlich zu der regulären Erreichbarkeit der Kriminalpolizei in Heppenheim über die Telefonnummer 06252/70 60 wird am Sendetag ein Hinweistelefon besetzt sein. Die Kriminalbeamten sind zwischen 20 und 23 Uhr unter 06252/706 200 zu erreichen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat 2000 Euro als Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. red