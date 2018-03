Anzeige

Biblis.Mit der Dokumentation „Beuys“ startet die Filminsel am heutigen Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr ins lange Kinowochenende. Andres Veiel lässt den Künstler, der 1986 mit 64 Jahren verstorben ist, in Bild- und Tondokumenten sprechen und montiert Erklärungen von Menschen dazu, die Beuys kannten. Dabei wird deutlich, dass er auch ein politischer Mensch war. Als Mitglied der Grünen allerdings blieb er in der Partei ein Außenseiter.

Gary Oldmann und Kristin Scott Thomas spielen die Hauptrollen im Film „Die dunkelste Stunde“, der von Freitag, 2. März, bis Sonntag, 4. März, jeweils um 20 Uhr läuft. Erst wenige Tage im Amt, steht Winston Churchill, der neue britische Premierminister, 1940 auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs vor einer Mammutaufgabe. Während die britische Armee in Dünkirchen strandet, beweist Churchill Courage und kämpft weiter. In seiner wohl dunkelsten Stunde als Premier muss er den baldigen Einmarsch der Nazis verhindern, sich gegenüber seiner eigenen Partei und dem skeptischen König George VI. durchsetzen, seine Nation vereinen, kurz – den Lauf der Geschichte entscheidend ändern.

Bulle Ferdinand hasst Stierkampf

Für Kinder läuft am Sonntag, 4. März, um 15 Uhr der Animationsfilm „Ferdinand geht tierisch ab“. Bulle Ferdinand ist ein gemütlicher Typ und hat keine Lust, gegen blöde Matadoren in die Arena zu steigen. Viel lieber verbringt er Zeit mit seiner Ziegenfreundin Elvira und seiner menschlichen Freundin Nina, die stets von ihrem Hund Paco begleitet wird. Doch dann wird der sanftmütige Ferdinand von einer Biene gestochen, was ihn aus der Fassung bringt und dafür sorgt, dass ihn alle für ein gefährliches Tier halten. Kurzerhand wird er nach Madrid verfrachtet, wo er am Stierkampf teilnehmen soll. cid