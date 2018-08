Hitze richtet Schäden an

Biblis.Der große Saal des Bibliser Bürgerzentrums ist seit rund einer Woche gesperrt. Sogar die Einschulungsfeier hatte dort nicht stattfinden können. Bürgermeister Felix Kusicka teilte dem Bau-, Gewerbe-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss die Gründe dafür mit. „Einzelne Bretter der Holzdecke hatten sich durch die Hitze verschoben und waren heruntergefallen. Die Decke stammt aus der Bauzeit von 1978 oder 80“, so Kusicka.

Deswegen ist erst einmal entschieden worden, die komplette Holzdecke zu entfernen. Darunter liegen zwar etwas unschöne Rigipsplatten, aber so kann der Saal wenigstens ab dem 1. September wieder genutzt werden. Ab da ist er nämlich wieder vermietet. Was letztendlich mit der Decke geschehen soll, ist noch nicht endgültig beschlossen.

Kunstrasenplatz gesperrt

Noch mehr Probleme bereitet unterdessen der Kunstrasenplatz im Pfaffenau-Stadion. Er ist seit drei Wochen gesperrt. „Es hat sich gezeigt, dass das aufgebrachte Granulat durch UV-Strahlen der Sonne derart chemisch verändert wurde, dass es jetzt zu großen Brocken zusammenklumpt“, schilderte der Bürgermeister die Situation. Der Platz kann derzeit zum Ärger des FV Biblis weder fürs Training noch für Spiele genutzt werden.

Noch nicht klar ist, was jetzt geschehen muss. Wenn das Granulat herausgenommen und der Platz neu befüllt würde, kämen auf die Gemeinde Kosten von bis zu 90 000 Euro zu. Hinzu kämen die Entsorgungskosten für das alte Granulat, gab der Bürgermeister zu bedenken. Eine weitere Möglichkeit ist, mit der Reinigungsmaschine die größten Brocken herauszulesen und zu schauen, wie groß die Verklumpung insgesamt ist.

Das soll jetzt als erste Maßnahme passieren, danach wird der Platz für eine Trainingseinheit wieder freigegeben. Dann werde man sehen, ob es erneut zur Verklumpung kommt. „Dieses Granulat wird heutzutage nicht mehr eingebracht, nachdem diese chemische Veränderung durch die UV-Strahlen aufgetreten ist.“ Der Platz in Biblis ist gerade mal acht Jahre alt. Die Firma, die das Granulat hergestellt hat, hat ihren Sitz inzwischen in Holland und ist rechtlich nicht mehr so einfach greifbar. Inzwischen gibt es die Überlegung, wieder den herkömmlichen Rasen oder einen Hybridrasen mit natürlichem Gras und Kunstfasern zu nehmen. Im Wormatia-Stadion gebe es diese Mischung bereits. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018