„Hitzeschlacht“ mit brenzligem Nachspiel

Biblis.Die Bibliser Feuerwehr musste am Montagmorgen erneut wegen der entzündeten Strohballen zwischen L 3261 und Zufahrtsstraße zum Kraftwerk ausrücken. Wie Sprecher Ralf Becker berichtete, hatte eine aufmerksame Radfahrerin gegen 6.45 Uhr bemerkt, dass von der am Vorabend gelöschten Brandstelle erneut Rauch aufstieg und die Feuerwehr alarmiert. Schon am Sonntag hatte der Brand die Einsatzkräfte vom späten Nachmittag bis etwa 23 Uhr in Atem gehalten.

Die Brandschützer zogen das Stroh mit einem Frontlader vom Bauhof noch weiter auseinander und rückten den letzten Glutnestern zu Leibe. 15 Feuerwehrleute waren dabei bis gegen 8 Uhr beschäftigt.

Löscharbeiten bis in die Nacht

Bei einer sprichwörtlichen „Hitzeschlacht“ hatten die Feuerwehren aus Biblis, Wattenheim und Nordheim am Sonntag bis in die Nacht hinein gegen die Flammen gekämpft, die immer wieder zwischen den rund hundert Strohballen aufgeflackert waren (wir haben berichtet). Um effektiv löschen zu können, mussten die gestapelten Ballen zunächst auseinandergezogen werden. Landwirte aus Biblis und Groß-Rohrheim kamen den Wehren mit Traktoren, die mit Frontgabeln ausgestattet waren, zu Hilfe. Auch ein Bauhofmitarbeiter rückte mit einem Fahrzeug an. „Eile war geboten“, machte Becker deutlich. Die Flammen drohten, auf eine benachbarte Lagerhalle sowie auf ein etwa 30 000 Quadratmeter großes Getreidefeld überzugreifen.

Die Bürstädter Kameraden wurden ebenfalls zur Unterstützung angefordert. „Bei Temperaturen von über 35 Grad mussten die Atemschutzträger noch ihre 35 Kilogramm schwere Ausrüstung tragen – das geht höchstens zehn bis 15 Minuten gut“, machte Becker deutlich. Ein Feuerwehrmann bekam tatsächlich Kreislaufprobleme und musste vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Hofheimer Wehr stellte für die Bibliser Kameraden Unmengen an Getränken bereit. „Der Wasserbedarf war enorm“, stellte der Sprecher fest. Das Löschwasser für den Einsatz wurde aus mehreren Brunnen gezapft, die sonst zur Bewässerung der Felder dienen.

Die Bibliser Wehren waren mit 40 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen vor Ort, aus Bürstadt kamen zur Unterstützung noch 20 Kameraden in vier Fahrzeugen dazu. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls zur Stelle.

