Hobbyspieleram Brett

Biblis.Der Schachverein Biblis lädt alle Hobbyschachspieler (Nichtvereinsspieler) aus Biblis, Nordheim und Wattenheim zu einem Turnier ins Bibliser Bürgerzentrum ein. Die Termine sind am 7. und 14. Dezember jeweils freitags um 19 Uhr. Falls erforderlich werden weitere Termine mit den Teilnehmern abgesprochen. Der Spielort ist in der Darmstädter Straße 4. Der Modus wird je nach Teilnehmerzahl festgelegt. Als Preise gibt es für den ersten Platz 30 Euro und ein Pokal, für den zweiten Platz 20 Euro und für den dritten Platz 10 Euro sowie Urkunden und Sachpreise. Die Preise sind ab vier Teilnehmern garantiert. Info und Anmeldung abends unter Telefon 06245/54 17 und per E-Mail an rbbib18@gmx.de (Ralf Bodirsky) oder an einem der Spielabende freitags ab 18 Uhr im Bürgerzentrum. Das Mindestalter fürs Turnier beträgt 16 Jahre (Jahrgang 2002 und älter). Die Anmeldefrist läuft bis zum 30. November. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018