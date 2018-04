Anzeige

Nordheim.Der Reit- und Fahrverein (RuF) Nordheim-Wattenheim lockt über das Wochenende wieder zu einem hochwertigen Springturnier bis Klasse S mit Stern auf das Vereinsgelände in Nordheim.

Bereits heute finden erste Springprüfungen in den Klassen L und M statt. Die Teilnehmer der Klasse L starten um 8 Uhr, um 11 Uhr die Teilnehmer der Klasse M (Stern oben) und um 14 Uhr die Starter in Klasse M (2 Sterne oben). Um 18 Uhr können sich Besucher auch das Stilspringen auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins anschauen.

Am Samstag, 7. April, geht es in Nordheim um 8 Uhr mit einer Springpferdeprüfung Klasse A (Stern oben) los, dem folgt um 9.30 Uhr die Springprüfung in Klasse L und daran schließen sich die Zwei-Phasen-Springprüfungen der Klasse M (Stern oben) um 12 Uhr sowie um 13.30 Uhr an. Die erste große Springprüfung in der hohen Klasse S (Stern oben) beginnt am Samstag um 16.30 Uhr, eine weitere folgt am Sonntag.