Hochzeit mit Hindernissen

Biblis.„Wild Rose“ heißt die britische Produktion, die am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel läuft. Rose-Lynn Harlan steckt voller Talent und Ausstrahlung. Frisch aus dem Gefängnis entlassen will sie mit ihren zwei Kindern nur noch aus Glasgow rauskommen und endlich den Durchbruch als Country-Sängerin schaffen. Die junge Mutter zieht nach Nashville und kann dort in der bekannten Country-Bar „Grand Ole Opry“ wieder in ihrem alten Job als Sängerin anfangen. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer. Die Besitzer erfahren von Rose-Lynns Vorgeschichte und schmeißen sie wieder raus.

Til Schweiger ist sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller in „Die Hochzeit“. Der Film wird von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. März, jeweils 20 Uhr, gezeigt. Kurz nach ihrem ersten Klassentreffen ist das Leben von Thomas, Nils und Andreas nach wie vor chaotisch. DJ Thomas will sesshaft werden und seine Linda heiraten, Nils hingegen will den Seitensprung seiner Frau Jette vergessen. Und Andreas möchte nach seiner Trennung von Tanja endlich die große Liebe im Online-Dating finden. Ein überraschender Todesfall führt dazu, dass die drei Freunde zusammen mit Lindas Tochter Lilli auf eine Beerdigung müssen. Während sich die Beisetzung verzögert, müsste Thomas sich eigentlich um seine Hochzeit kümmern. Was folgt, ist ein Rennen gegen die Zeit. Und den drei Männern wird klar, worauf es im Leben wirklich ankommt.

„Die Eiskönigin 2“ ist der Animationsfilm für Kinder. Er läuft am Sonntag, 8. März, 15 Uhr. Nachdem sich Königin Elsa nicht nur ihren Ängsten, sondern auch der Öffentlichkeit gestellt hat, kehrt in Arendelle Ruhe ein. Als Elsa eine geheimnisvolle Stimme aus dem Wald hört, möchte sie endlich Antworten auf noch offene Fragen finden. Gemeinsam mit ihrer Schwester Anna, ihrem Freund Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse. cid

