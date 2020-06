Hoheiten behalten ihre Zepter

Biblis.Die zweite Amtszeit von Gurkenkönigin Noemi I. mit Prinzessin Kyra hat begonnen. Beide waren sofort bereit, als Botschafterinnen für Biblis in die Verlängerung zu gehen. Die beiden blicken bereits auf viele schöne Erlebnisse zurück und hoffen, dass sie noch einiges Neues kennenlernen und erfahren dürfen – soweit es die Coronakrise eben zulässt.

„Wir hatten uns schon erste Gedanken zum Ablauf unserer Abkrönung gemacht. Aber dann kam Corona und die Absage des Gurkenfestes“, berichtet Noemi I. Beide haben gerne dem WVB zugesagt, dass sie noch ein Jahr weitermachen. Sie fanden es richtig, dass der Wirtschafts- und Verkehrsverein Biblis (WVB) frühzeitig den Entschluss gefasst hatte, das Gurkenfest zu streichen. Eigentlich sollte am vergangenen Wochenende kräftig gefeiert werden. Die Entscheidung sei für die weitere Planung der Teilnehmer und Mitwirkenden allerdings wichtig gewesen. Natürlich sind auch Noemi und Kyra traurig, dass das wichtigste Bibliser Fest – wie so viele andere Veranstaltungen – ausfallen musste. „Von März bis jetzt stand vieles in unserem Terminplan, das nicht stattfinden konnte“, erzählt die Gurkenkönigin.

Besonders bedauern Prinzessin Kyra und sie, dass sie die Reise nach Berlin nicht antreten konnten. „Wir wurden mit anderen Hoheiten von Marcus Held, Mitglied im Bundestag, für vier Tage nach Berlin eingeladen“, berichtet Noemi I. Allerdings wird die Reise im Dezember nachgeholt. „Wir hoffen, sie findet statt“, drücken die beiden die Daumen.

Doch auch ohne Berlin blicken sie bereits auf unzählige Aktivitäten zurück, alles Puzzleteile eines wunderbares Amtsjahres. „Es waren wirklich viele Termine, jedoch bin ich total begeistert von diesem Jahr. Wir haben so viele neue Menschen, Orte, Feste gesehen, Kontakte geknüpft, interessante Gespräche geführt, Freundschaften geschlossen. Das Jahr war bisher schon richtig toll“, meint Noemi I. und erinnert sich an ihren ersten Auftritt nach ihrer Krönung. Das sei gleich der große Königinnentag in Witzenhausen gewesen, mit über 300 anderen Hoheiten. „Das war ein tolles Erlebnis“, schwärmt sie. Besonders habe den beiden Bibliser Hoheiten zudem die Besuche in den Partnerstädten gefallen, im französischen Gravelines und im bayrischen Nittenau waren sie zu Gast. Doch auch die Einladungen in der Heimatgemeinde nahmen sie gerne wahr und zeigten sich auf den Veranstaltungen der Gemeinde, des WVBs oder bei den Vereinen. „Wir wurden bei den Vereinen immer sehr herzlich aufgenommen“, erzählt sie, da hätten sie sich immer wohlgefühlt.

Auf der Herbstvielfalt des WVB, dem großen Straßenfest im September, hatten sie zudem einen eigenen Stand. Beide erinnern sich begeistert, wie viele Besucher auf sie zu kamen, sich für ihr Amt und ihre Erlebnisse interessierten.

Mit den Terminen kam zudem eine persönliche Weiterentwicklung dazu. „Ich bin lockerer und offener im Umgang mit anderen geworden, gehen mehr auf die Menschen zu und kann viel besser vor einem Publikum reden“, findet Noemi I. Ebenso freute sie sich, dass sie die bisherige Zeit mit ihrer Prinzessin und Freundin Kyra verbringen konnte. „Sie hat mich sehr unterstützt, und ich bin froh, dass wir das gemeinsam erleben dürfen“, so die Gurkenkönigin.

Die beiden Hoheiten aus Biblis lernten auf ihren Terminen zudem weitere Botschafterinnen aus der Region kennen, mit den Würdenträgerinnen aus Bürstadt und Lampertheim bestand sofort ein gutes Verhältnis, ebenso mit den Dalsheimer Kerwemädchen und allen anderen Hoheiten. „Man trifft sich regelmäßig auf den Terminen und lernt sich kennen. Die Königsfamilie ist ganz offen und nimmt jeden herzlich auf“, beschreibt Noemi I.

Nun geht es in das zweite Amtsjahr, Noemi und Kyra hoffen, dass sie noch ein paar schöne Erlebnisse und Erfahrungen sammeln können, bis sie dann im nächsten Jahr das Zepter weiterreichen.

