Hommage an Elsner

Biblis.„Kirschblüten und Dämonen“ von Doris Dörrie mit der gerade verstorbenen Hannelore Elsner und Golo Euler ist am heutigen Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen. Es ist die Fortsetzung von „Kirschblüten – Hanami“ von 2008 und beschreibt das Leben des gemeinsamen Sohnes Karl, zehn Jahre nach dem Tod seiner Eltern. Karl ist arbeitslos, Trinker und hat keinen Kontakt mehr zu seiner Frau und seinem Kind. Da taucht plötzlich Yu auf. Mit ihr besucht er das leerstehende Elternhaus – denn ihr Tipp lautet: Die Geister, mit denen Karl sich leibhaftig auseinandersetzt, sollte er einfach mal auf eine Tasse Tee einladen.

Am Wochenende von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April, jeweils 20 Uhr, wird die Dokumentation von Cordula Kablitz-Post gezeigt, die „Die Toten Hosen“ auf ihrer „Laune der Natour“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begleitet hat. Die Regisseurin zeigt nicht nur die Band im Rampenlicht der Bühne vor tausenden Fans, sondern wirft auch einen Blick hinter die Kulissen der Band, die sich vor 35 Jahren gegründet hat.

Am Sonntag, 28. April, 17 Uhr, läuft für Kinder der Animationsfilm „Die Winzlinge – Abenteuer in der Karibik“. Ein junger Marienkäfer landet bei einem heimlichen Ausflug in die Kastanienfabrik versehentlich in einer Pappschachtel und gelangt daraufhin auf ein Schiff, das die Karibik zum Ziel hat. Sein Vater allerdings ist krank vor Sorge und setzt alles in Bewegung, um ihn zu finden. Aber dann steht ein neues Problem an. Die neuen Karibik-Freunde des Marienkäfers sind in Gefahr, da ein großes Bauprojekt ihren Lebensraum zu zerstören droht. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019