„Ihr seid mit Feuer und Flamme dabei“

Nordheim.„Unsere Vereinskleidung hat stark unter Altersschwäche gelitten. Es waren auch nicht genügend Exemplare auf Lager. Deshalb haben wir uns letzten Sommer neue Kleidung mit neuem Logo zugelegt“, berichtete Vereinsvorsitzender Fabian Weiß zu Beginn der Jahreshauptversammlung der Nordheimer Freiwilligen Feuerwehr in der Fahrzeughalle.

Wehrführer Uwe Schmidt berichtete von 46 Einsätzen, darunter auch einige Fehlalarme. Es hat 20 Brandeinsätze gegeben, und dafür waren die Wehrleute 62 Stunden im Einsatz. „Zu Hilfeleistungen sind wir 26 Mal ausgerückt und waren dafür 157 Stunden im Einsatz“, so Schmidt. Wegen des langen und heißen Sommers erforderten Badeunfälle und Personensuchen im Rhein großen Aufwand. Bei den Übungen waren im Schnitt zwölf Aktive anwesend, einige Übungen sind mit den Wehren aus Biblis und Wattenheim durchgeführt worden.

Fahrzeuge gut gepflegt

„Unsere Fahrzeuge sind für ihr Alter in einem guten Zustand. Das Älteste ist aus dem Jahr 1987“, so Wehrführer Schmidt. Seit dem vergangenen Jahr besitzt die Wehr eine Wärmebildkamera. Zwei Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr und ein Quereinsteiger sind dazu gekommen. Schmidts Dank ging an den Gemeindebrandinspektor Ingo Ess und die Bibliser Gerätewarte Dirk Ess und Simon Wilhelm sowie Bürgermeister Felix Kusicka für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Für die Jugendfeuerwehr sprach Jugendwart Timo Kessler. Derzeit sind zwölf Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren dabei, darunter vier Mädchen. Besonders viel Spaß machte das Drehen des Imagefilms, in den sehr viel Arbeit investiert wurde.

Elf Kinder bei den Löschbären

Niko Schweiger, der die Löschbären unter sich hat, berichtete von elf Kindern zwischen sechs und zehn Jahren, die jede Menge gelernt und viel unternommen haben. Unter anderem besuchten sie die Feuerwehr in Lorsch.

Gemeindebrandinspektor Ingo Ess sprach ein Lob für die viele Arbeit aus. „Die Kinder- und Jugendfeuerwehr zu gründen, war richtig. Das zeigt sich bei der interkommunalen Zusammenarbeit, die sich zu einer festen Institution entwickelt hat. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr hat sogar eine eigene Flagge“, betonte Ingo Ess.

„Sehr viel zu tun hatten wir beim Tag der offenen Tür. Unter anderem die ‚Florianspfanne‘, ein Newcomer auf der Speisekarte, kam gut bei den Gästen an“, berichtete der Vorsitzende Fabian Weiß. Freitags vor der Kerwe gab es wieder das Kotelettessen im Gerätehaus. Am Weihnachtsmarkt war die Wehr mit einem Stand vertreten, dort schenkte sie unter anderem ihre Feuerzangenbowle aus. Unter anderen war die Wehr beim Stabbaus-Fest und beim Martinsumzug dabei, bei den Vereinswettspielen am Kuckucksfest erreichte die Nordheimer den ersten Platz. Bei der Aktion „Sauberhaftes Hessen“ waren die Retter mit 17 Teilnehmern einer der aktivsten Vereine.

Bürgermeister Felix Kusicka dankte ebenfalls für die geleistete Arbeit und die vielen ehrenamtlichen Stunden. Ein großes Lob gab es von ihm für den Imagefilm der Jugendwehr. Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt meinte: „Ihr seid mit Feuer und Flamme dabei. Danke, dass ihr die Bürgerschaft schützt.“

