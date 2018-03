Anzeige

Biblis.Weil es so schön war, gibt es eine Neuauflage: Die Bibliser Filminsel lädt im Sommer wieder zu Veranstaltungen unter freiem Himmel ein. „Das Open-Air-Kino hat 2017 richtig eingeschlagen. Es ist so gut angekommen, dass wir es noch einmal wiederholen“, kündigte Vorsitzende Birgit Gimbel bei der Jahreshauptversammlung an.

Am Wochenende vom 10. und 11. August erwarten Filme und Bandauftritten in Vorprogramm die Zuschauer. Außerdem gibt es jede Menge Attraktionen drumherum. Viele Teilnehmer aus dem Vorjahr werden erneut dabei sein, aber es gibt auch einige Neuerungen. Unter anderem ist die Eis-Boutique Da Carlo erstmals mit einem Eis-Stand vertreten. Der Vorverkauf startet Ende Mai, Anfang Juni. Gimbel: „Wir verkaufen pro Abend 700 Karten statt 500 wie beim letzten Mal.“

Ab Mai startet die beliebte Reihe „Film und Frühstück“ mit dem großen Brunch im Kommunalen Kino. Am 19. September kommt Ole Lehmann mit seinem Programm „Homofröhlich!“ nach Biblis, am 16. Oktober findet der große Heinz-Erhardt-Abend mit Hans Joachim Heist – „Noch’n Gedicht“ – statt. Außerdem ist die Weihnachtsshow „Wünsch dir was“ mit Carmela de Feo vorgesehen.