Imageschaden statt Unterstützung

In Biblis etwa ist das Rote Kreuz in der Alten- und Demenzbetreuung aktiv, veranstaltet Kurse und Lehrgänge, unterstützt Flüchtlinge, betreibt das Modestübchen und engagiert sich in der Jugendarbeit. „Damit sind die aktiven Mitglieder auch ausgelastet, deswegen können wir diese nicht noch bitten, durch die Straßen zu laufen, um Fördermitglieder zu suchen“, erklärt Bergmann. Deshalb habe der Kreisverband mit der Werbeaktion eine Firma beauftragt. Deren vorwiegend junge Mitarbeiter arbeiten auf Provisionsbasis. Diese seien vorab entsprechend vorbereitet sowie mit Lichtbildausweisen und entsprechender Kleidung ausgestattet worden, um als Vertreter des Roten Kreuzes erkannt zu werden.

Das hat offensichtlich nicht richtig geklappt. Denn in Biblis haben sich Bürger gewundert, dass die jungen Leute gar nicht gewusst hätten, ob sie um Spenden oder Mitgliedschaften werben sollten. „Das habe ich dann direkt mit dem Teamchef geklärt“, sagt Bergmann. Dabei habe er auch klar gestellt, dass nach 20 Uhr keiner mehr an den Haustüren klingeln dürfe. „Das war auch schon vorher die Abmachung gewesen“, betont er.

Bergmann vermutet allerdings, dass andere Leute „versucht haben, auf unseren Zug aufzuspringen. Denn ich habe gehört, dass Leute mit einem Kind auf dem Arm geklingelt und um Unterstützung gebeten haben. Das ist unseriös, das waren wir nicht“, betont der Kreisgeschäftsführer. Um nicht in dieses schlechte Fahrwasser zu gelangen, sei die Aktion abgebrochen worden - nicht nur in Bibis, sondern im gesamten Kreisgebiet. Dabei sei die Werbe-Aktion zuvor bereits mit derselben Firma in Neckarsteinach, Hirschhorn und Wald-Michelbach gelaufen - und zwar wesentlich besser: „Von dort kamen ein oder zwei Anrufe und Anfragen, in Biblis aber war es massiv“, bestätigt Bergmann.

„Das ist absolut unglücklich gelaufen und für das Image sicherlich nicht hilfreich“, meint der Bibliser Vorsitzende Hans-Michael Platz. Dabei könne er „die Auswirkungen noch gar nicht richtig abschätzen“. Auch Bergmann bedauert, dass genau das Gegenteil von dem eingetreten sei, was das Rote Kreuz erreichen wollte: Über die vielfältige Arbeit des Vereins zu informieren und die Menschen dafür zu begeistern. Wer sich von der Aktion überrumpelt fühlte, habe die Mitgliedschaft laut Bergmann übrigens direkt wieder kündigen können.

Der Kreisverband hält indessen an der Werbung um Fördermitglieder fest. Im Vorstand will Bergmann eine neue Aktion zu einem späteren Zeitpunkt intensiv vorbereiten. Denn um die soziale Arbeit vor Ort zu gewährleisten, sei finanzielle Unterstützung unerlässlich, betont der Kreisgeschäftsführer.

Hans-Michael Platz bedauert, dass es heutzutage nicht mehr selbstverständlich sei, beim Roten Kreuz Mitglied zu sein. „Es würde zudem sehr helfen, wenn die Leute mal wieder einen Auffrischungskurs in Erster Hilfe besuchen würden - und bei einem Unfall den Verbandskasten anstatt das Handy zücken“, sagt Platz.

