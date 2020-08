In Biblis bekommen Eltern Eintrittskarten

Nicole Skubella und Hund Friday freuen sich auf den Schulbeginn. © Busalt

Biblis.48 Erstklässler kommen an die Bibliser Schule in den Weschnitzauen, die dann 192 Schüler zählen wird. Ihren ersten Schultag haben die Neulinge am Dienstag, 18. August. Die Einschulungsfeiern sind im Bürgerzentrum, die erste um 8.30 Uhr, die zweite um 11 Uhr. Die Zahl der Gäste ist wegen der Corona-Pandemie begrenzt. „Es gibt Eintrittskarten“, berichtet Schulleiterin Nicole Skubella unserer Redaktion. Und es werden Namenslisten geführt. Einen Gottesdienst werde es allerdings nicht geben.

Die Löwenklasse – 1a – übernimmt Konrektorin Nora Snaschel. Sie begrüßt die Kinder mit ihren Familien am Dienstag, 18. August, um 8.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses. Hier werden für das Einschulungskind und seine Eltern – aber nicht für Geschwisterkinder – Sitzplätze namentlich reserviert. Im Anschluss an die Einschulung gehen die Kinder der ersten Klasse mit ihrer Lehrerin in ihren Klassenraum und erleben dort ihre erste Schulstunde. Gegen 9.45 Uhr kommen die Kinder der Löwenklasse zurück auf den Schulhof. Aufgrund der Hygieneregeln dürfen Eltern nicht in den Klassenraum kommen, um dort ein Foto ihres Kindes zu machen. Die Lehrer werden Bilder machen und den Familien zukommen lassen.

Zwischendurch wird desinfiziert

Die 1b, die Fuchsklasse, übernimmt Schulleiterin Nicole Skubella als Klassenlehrerin. Die Einschulung für diese Kinder beginnt um 11 Uhr. Bis dahin werden die Sitzplätze desinfiziert und neu namentlich ausgezeichnet – ebenfalls nur für das Einschulungskind und seine Eltern. Im Anschluss gehen die Kinder der ersten Klasse mit Nicole Skubella für die erste Schulstunde in ihren Klassenraum. Gegen 12.15 Uhr kommen die Kinder mit ihrer Lehrerin auf den Schulhof.

Der Förderverein wird dieses Jahr kein Catering für die Eltern während der Wartezeit anbieten können. „Auch wenn dieses Jahr alles etwas anders ist, werden wir alles dafür tun, den Kindern bereits bei der Feier ein Gefühl von Zusammengehörigkeit zu ermöglichen“, betont Skubella. Für das Kollegium sei es ganz wichtig, dass sich trotz der geltenden Voraussetzungen ein Gefühl der Gemeinschaft im Jahrgang und insbesondere in der Schulgemeinde bildet. Skubella freut sich „riesig, nun wieder Regelunterricht anbieten und einen normalen Stundenplan gestalten zu können“.

Die Schulleitung wollte die beiden Feiern im Internet auf Youtube übertragen, damit Familienmitglieder und Freunde, die wegen der Einschränkungen nicht persönlich teilnehmen dürfen, zumindest als Zuschauer am Bildschirm dabei sein könnten. Allerdings haben nicht alle Eltern für die Live-Übertragung ihre Einwilligung gegeben. Deshalb ist dies nun nicht möglich. „Schade“, bedauert Skubella. Die älteren Grundschüler werden die Neulinge wie immer mit Liedern und Tänzen begrüßen – diesmal jedoch per filmischem Beitrag. ps/cos

