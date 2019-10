In der Bibliser Rettungswache brennt es zweimal

Biblis.In der Rettungswache in Biblis hat es Sonntagnacht erneut gebrannt. Wie bereits berichtet, gab es dort schon am Samstagabend ein Feuer unter dem in der Halle abgestellten Rettungsfahrzeug. Die Kriminalpolizei in Heppenheim ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.

Da die Fahrzeughalle nach den Bränden nicht genutzt werden kann, steht nun ein Ersatzwagen beim Gerätehaus der Feuerwehr

...